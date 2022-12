RHMZ OBJAVIO ŠTA NAS ČEKA POČETKOM NAREDNE SEDMICE: Sutra se pali meteoalarm u celoj Srbiji, evo šta nam stiže

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i suvo vreme. Ujutru ponegde slab mraz. Posle podne na severoistoku Srbije postepeno razvedravanje. Samo će u Negotinskoj Krajini biti pretežno sunčano.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku jak, severozapadni i severni. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 1 do 9 stepeni.

foto: Beta/Dragan Gojić

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni i severni. Najniža temperatura od - 5 na severu Vojvodine do 5 na krajnjem jugoistoku Srbije, a najviša od 1 na severu Vojvodine do 9 u Negotinskoj krajini.

foto: RHMZ Printscreen

Još je na snazi hidrološko upozorenje RHMZ-a zbog porasta nivoa vodostaja pojedinih reka. Naime, na Limu kod hidrostanice Prijepolјe vodostaj će biti u većem porastu u narednih 12 sati i kretaće se iznad granice vanredne odbrane od poplava. Na Ibru kod hidrostanice Raška u naredna 24 sati vodostaj će biti u porastu i kretaće se iznad granice redovne odbrane od poplava. Na Južnoj Moravi kod hidrostanice Mojsinje vodostaji će se u naredna 24 sata kretati oko granice redovne odbrane od poplava. Na Zapadnoj Moravi kod hidrostanice Kratovska Stena vodostaji će se u naredna 24 sata kretati oko upozoravajućih nivoa. Na Savi kod hidrostanice Šabac vodostaj će dostići i prevazići granicu redovne odbrane od poplava u naredna 24 časa. Na Neri ko hidrostanice Kusić vodostaj će se u naredna 24 sata približiti granici redovne odbrane od poplava.

foto: RHMZ Printscreen

Inače, početkom naredne sedmice (19 - 21.12.) nakon slabog i umerenog jutarnjeg mraza, tokom dana malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

foto: RHMZ Printscreen

Sutra će na teritoriji cele Srbije na snazi biti žuti meteoalarm zbog ekstremno niskih temperatura, a u Banatu i zbog jakog vetra.

Prognoza za naredna tri dana

Ponedeljak

Ujutru slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i hladno, samo na planinama istočne Srbije uz nešto više oblačnosti moguće je provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području posle podne jak, u južnom Banatu i olujni. Najniža temperatura -8 do 1 stepen, a najviša dnevna 1 do 4 stepena.

Utorak

Jutro hladno sa slabim, ponegde i umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura -6 do -1 stepen, a najviša dnevna 2 do 7 stepeni.

Sreda

Jutro hladno sa slabim, ponegde i umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Tokom večeri u Vojvodini naoblačenje ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na severu u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura -6 do -1 stepen, a najviša dnevna 4 do 10 stepeni.

(Kurir.rs)