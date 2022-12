VOZAČI TROTINETA ĆE MOĆI DA SE VOZE PO TROTOARU! Za njih postoje NOVA PRAVILA! Za ovu kategoriju će ovo biti VRLO OPASNO!

U tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji je MUP objavio na svom sajtu, uvodi se kategorija lako električno vozilo koja se odnosi na električne trotinete.

Tamo se, između ostalog, navodi da vozač lakog električnog vozila može za kretanje da koristi pešačku stazu, pešačku zonu ili trotoar ako ne postoji mogućnost kretanja biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, pod uslovom da ne ometa kretanje pešaka i da se kreće brzinom pešaka, najviše 5 km/h.

Na kolovozu se oni mogu kretati do najviše 30 km/h. Takođe, vozač e-trotineta ne sme da bude mlađi od 14 godina, a oni do 18 godina starosti moraju obavezno da nose biciklističku kacigu na glavi u toku vožnje.

Lako električno vozilo ne sme imati sedište.

Ovo je svakako najzanimljivija izmena kojom će se legalizovati vožnja električnih trotineta po trotoarima i pešačkim zonama. Dakle, vozači električnih trotineta moraće da se kreću biciklističkim stazama i trakama, ali tamo gde ih nema dozvoliće im se da se kreću trotoarima brzinom do 5 km/č. Kretanje kolovozom biće dozvoljeno samo ako je nemoguće kretanje trotoarom ali samo ako je ograničenje na kolovozu do 30 km/č. To sve praktično znači da će se električni trotineti najviše kretati trotoarima i pešačkim zonama.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja za Kurir kaže da je u najvećem broju evropskih država strogo zabranjeno da se električni trotineti kreću trotoarima i pešačkim zonama.

Damir Okanović foto: Printscreen/Kurir TV

- Čak i države koje su ranije dozvoljavale upotrebu trotoara menjaju pravila zbog velikih problema sa ugrožavanjem pešaka poput Švedske. Ograničenje od 5 km/č u nacrtu zakona lepo zvuči, ali to će ostati prazno slovo na papiru jer nijedna policijska patrola u Srbiji nije opremljena uređajima koji mogu da mere tako male brzine. Ako ovakve izmene zakona budu usvojene, imaćemo haos na trotoarima. Pešaci neće smeti da izađu iz kuće ili zgrade dok ne pogledaju levo i desno, roditelji sa malom decom moraće čvrsto da ih drže uz sebe čak i dok šetaju pešačkom zonom. Na trotoarima neće biti spokoja ni za starije sugrađane, slepe i slabovide osobe, i osobe sa slabijim sluhom. Vlasnici kućnih ljubimaca moraće takođe da budu jako oprezni dok šetaju sa sa ljubimcem. Ono što je najveći problem jeste rizik od stradanja pešaka na pešačkim površinama koji će se dramatično povećati - rekao je Okanović.

