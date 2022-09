RODITELJE KOJI UGROŽAVAJU ŽIVOTE DECE U SAOBRAĆAJU PRIJAVITI CENTRU ZA SOCIJALNI RAD! Okanović: Koriste ih za svoj egzibiocionizam

Bezbednost u saobraćaju uvek je aktuelna tema, a posebno u danima kada su đaci krenuli u novu školsku godinu. Svi tada moraju biti daleko oprezniji.

Kad se tome pridoda da vremenski uslovi postaju lošiji, da se ranije smrkava, što se posebno odnosi na povratak kući učenika iz popodnevnih smena, i na sve to bahato i opasno ponašanje mnogih vozača koji ne poštuju pešačke prelaze i samo gledaju kako da najbrže prelete preko ležećih policajca - onda je jasno zašto je uvek potrebno govoriti o svemu tome.

Sa sagovornikom Kurira Damirom Okanovićem, direktorom Komiteta za bezbednost saobraćaja, dotakli smo se i manjkavosti našega zakona, električnih trotineta...

- Deca su onakva kako ih obrazujemo. Danas to sve manje rade porodica i škola, a sve više društvene mreže i televizija. Međutim, još uvek roditelji imaju najvažniju ulogu u kreiranju budućih odraslih učesnika u saobraćaju. Veoma je važno da shvatimo da će deca ponavljati naše greške koje činimo u njihovom prisustvu i da treba da se uzdržimo od nepropisnog ponašanja u njihovom prisustvu. Da ne govorim o tome da nipošto ne treba decu da učimo opasnom ponašanju u saobraćaju poput vožnje na prednjem sedištu, nekorišćenju dečjeg sedišta, prelasku ulice na crveno svetlo... Sa druge strane, treba ojačati sistem saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja dece u sistemu formalnog obrazovanja, jer broj poginule dece na godišnjem nivou i dalje je dvocifren, što je veoma zabrinjavajuće.

A gde su oni koji voze decu na skuterima, a viđali smo ih tokom leta?

- Svako svesno ugrožavanje dece u saobraćaju trebalo bi prijaviti nadležnom Centru za socijalni rad. To je ipak nešto više od ugrožavanja bezbednosti saobraćaja. Radi se o ugrožavanju života deteta, neki misle čak i zlostavljanju deteta na jedan specifičan način. Pojedini roditelji koriste svoju decu za svojevrsni saobraćajni egzibicionizam u trci za lajkovima i deljenjima, ne mareći što na taj način dovode život deteta u opasnost i uče ga opasnim navikama u saobraćaju.

Ko su najugroženiji učesnici saobraćaja?

- Među pešacima koji stradaju u saobraćaju najviše je onih koji su stariji od 65 godina. Njihovom stradanju doprinose slabija čula i opažanje, teže kretanje, ali pogrešan stav da vozači moraju i mogu da se zaustave svaki put, odnosno u svakoj situaciji kada oni prelaze kolovoz.

Nesavesnost se često viđa na Zrenjaninskom putu, gde su postavljene betonske ograde da ljudi ne bi pretrčavali ulicu, ali oni to i dalje rade...

- Zrenjaninski put je jedna od "najcrnjih" saobraćajnica u Beogradu, naročito za pešake. Otkad je postavljena betonska ograda, situacija je mnogo bolja. Pešaci moraju da shvate da je takvo ponašanje izuzetno opasno i da ih vozači ne očekuju van pešačkih prelaza. Pešak kojeg udari auto pri brzini od 50 km/h sigurno će dobiti teške telesne povrede i duži period provesti u bolnici, a čak 20% je verovatnoća da uopšte neće preživeti sudar.

I to se dešava

Nedopustivo je dva puta platiti kaznu za isti prekršaj

foto: Sonja Spasić

Kada su u pitanju prekršaji, da li neko za isto delo može dva puta da plati kaznu - jednom komunalnoj miliciji, a drugi put opštinskoj inspekciji?

- Jedna od rečenica na latinskom jeziku koju svi pravnici dobro zapamte na studijama glasi: "Ne bis in idem". To znači da niko ne sme dva puta da bude osuđen za isto kažnjivo delo. Ukoliko npr. jedno vozilo koje je nepropisno parkirano na zelenoj površini opaze i komunalna milicija i opštinska inspekcija, vozač, odnosno vlasnik tog vozila, ne bi smeo dva puta da bude osuđen. Međutim, događa se u praksi da vozača dovode u zabludu da je u obavezi da plati dve kazne, o čemu svedoči slučaj kada je vlasnik platio kaznu na osnovu naloga komunalne milicije, pa, kada je otišao u opštinsku inspekciju da im to predoči, tamo su ga ubeđivali da plati kaznu i na osnovu njihovog naloga. Takvo ponašanje onih koji su dužni da se staraju o primeni propisa nije dopustivo.