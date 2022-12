DA LI JE MUZIKA NA SAHRANI POŽELJNA? Pevač ŠOKIRAO sve kad je pevao ispred KOVČEGA, a etnološkinja otkriva značenje tog ČINA!

Nedavna vest da je pevač Jovan Mihaljica pozvan da peva na jednoj sahrani, zaprepastila je mnoge i pokrenula žučne rasprave na društvenim mrežama.

Gostujuću u jutarnjem programu na Prvoj televiziji etnološkinja Vesna Marjanović i Jovan, koji je kako kaže prvi put imao jedan ovakav nastup, progovorili su o muzici na sahrani. Pevač je rekao da isprva nije znao o čemu je reč i da je nastup veoma kratko trajalo, kao i to da je to bila pokojnikova želja.

- Nije bilo baš prijatno iskustvo, ali sve je to sastavni deo posla - rekao je pevač, a etnolog Vesna Marjanović objasnila je da je kroz istoriju postojalo igranje i pevanje na sahranama, posebno u periodu 14, 15 i 16. veka, dok se kod nekih naroda to i danas zadržalo.

- To nije ništa neobično da je sačuvano do danas, a činjenica je da se pogrebni običaji menjaju najsporije. U ovom slučaju nije toliko strah od smrti onih koji ostaju, nego je strah od prokletstva onih koji odlaze - objasnila je ona dodajući da je to zapravo poštovanje pokojnikove poslednje želje:

- Kod Vlaha postoji ispraćaj pokojnika uz trube, a čak se i igra na groblju što je viševekovni običaj koje su zapravo crkve zabranjivale, ali je ostalo u narodu. Igra, pesma i smeh mogu da se protumače kao magijski - da se otera sve zlo.

