BIZARNO! ZVEZDA 90-ih zapevao pred KOVČEGOM, razvukli harmoniku, pljušti BAKŠIŠ na bdenju, a evo šta kaže pevač (VIDEO)

Pevačima nekada nije lako da nastupaju. Uglavnom je to slučaj kada su angažovani da pevaju na sahrani. Jedan takvu tezgu je nedavno imao pevač Jovan Mihaljica. On je sa harmonikašem i violinistom angažovan da otpeva nekoliko numera, ali ne na groblju nego u porodičnom domu odakle je krenula povorka ka groblju.

Svoje utiske je za Kurir podelio Mihaljica:

- Veruje da mi je ovo prvi put da pevam na ovakvom događaju. Bilo mi je jako čudno. Neugodan je osecaj, znam to se radi, ali u ovom slučaju ja nisam znao kakav događaj je u pitanju - počinje priču pevač.

Na snimku koji uveliko kruži društvenim mrežama se vidi da ljudi daju bakšiš pevaču.

- Jeste, davali su i to je sve neobično. Porodica me je kontaktirala preko posrednika i nije precizirano šta je u pitanju. Kada smo stigli harmonikaš, violinista i ja smo videli šta je u pitanju. Kovčeg je stajao, ali kao da je veselje, a nije ljudi su bili tužni plakali su, ali generalno osećaj da staneš pored kovčega u kojem je čovek pevaš neke pesme koje nisu čak toliko tužne, a čuje se lelek i plač je neverovatan.

01:14 Jovan Mihaljica peva po sahranama

Na pitanje da li je jedva čekao da završi repertoar, pevač je odgovorio kao iz topa:

- Ja da. Pretpostavljam i kolege. Bukvalno smo završili i odmah smo otišli u hotel. Netipično je što se to desilo u Zagebu. Katolička porodica je u pitanju. Pretpostavljam da je to bila želja pokojnika dok je bio živ, ili nekog najbližeg - smatra on.

Pevač otkriva kako se takvi nastupi naplaćuju:

- Nema pravila. U principu koliko sam razumeo, bakšis koliko ljudi koji vas angažuju daju. Verovatno ima neka gaža, ali sam prvi put radio i ne znam tačno da vam kažem. Ja sam zadovoljan s jedne strane jer radim za novac, a sa druge strane je mučno. Verujte da ne znam ni šta da vam kažem. Znam za normalne svirke koliko se naplaćuje, ali ovo je malo drugačije.

foto: Privatna arhiva

Interesovalo nas je i šta mu je najupečatljivije ostalo sa tog angažmana i da li bi ponovo pristao da peva na sahrani:

- Taj plac i lelek koji se mešao sa muzikom, dosta je sve izgledalo morbidno. Razmisliću da li bi opet pristao, ovo je bilo prvi put, nisam znao šta je povod i posle nije bilo kud. Nije lako pevati na sahrani. Gde mene nađoše koji sam atipičan za takve stvari - objasnio je on.

Upitali smo ga i da li je porodica pokojnika bila zadovoljna:

- Jeste, sve je prošlo u redu. Eto, oni su i zabeležili to, a nisam znao da je snimak završilo na društvenim mrežama - završava Mihaljica.

Kurir.rs/ Lj.Stanišić

01:35:05 SCENIRANJE 20.11.2022. VANJA GRBIC