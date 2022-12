RHMZ NAJAVIO NATPROSEČNE TEMPERATURE: Ovde je jedino moguća kiša! Evo kakvo nas vreme čeka u novogodišnjoj noći

U Srbiji se ujutru očekuje mestimično slab mraz i magla, koja će se ponegde po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu zemlje zadržti duže tokom dana, a u ostalim krajevima biće pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne u Vojvodini se očekuje naoblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura biće od minus tri stepena do tri, a najviša od sedam u Timočkoj Krajini i po kotlinama u kojima se očekuje duže zadržavanje magle do 16 stepeni na zapadu Srbije.

U Beogradu se ujutru očekuju mraz i magla, a tokom dana biće pretežno sunčano vreme. Najniža temperatura biće od minus dva stepena do tri, a najviša oko 14 stepeni.

Vreme naredednih dana

foto: Printscreen/RHMZ

U narednih sedam dana na području Srbije malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i stabilno vreme, a uslova za kratkotrajnu kišu biće samo danas posle podne i sutra+ u Vojvodini. Maksimalna temperatura: * danas (29.12.) od 7 do 16 °S, * zatim u većini mesta od 12 do 19 °S, jedino će u Timočkoj Krajini i po kotlinama južne i jugozapadne Srbije po kojima se jutarnja magla bude duže zadržavala biti hladnije - od 8 do 13 °S.

U petak ujutru retka pojava slabog prizemnog mraza i magle. Tokom jutra i prepodneva naoblačenje u Vojvodini sa mogućom slabom kratkotrajnom kišom na tom području. U ostalim krajevima Srbije sunčani periodi i toplije nego u četvrtak i znatno toplije od proseka. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna od 11°C do 16°C. Uveče suvo.

U subotu, poslednjeg dana ove godine i prvih pet-šest dana Nove godine pretežno suvo i znatno toplije od proseka sa dužim sunčanim periodima. Maksimalne temperature od 12°C do 17°C u većini mesta. Ali, u pojedinim oblastima je moguća magla, koja se može duže zadržati, pa bi u tim predelima bilo hladnije. Na planinama bez snega i neobično toplo 1. i 2. januara, kada bi temperature na 1750 mnv (na Kopaoniku) bile čak do 10°C, što se veoma retko dešava.

U novogodišnjoj noći biće suvo sa temperaturom od -1 °S na jugu i istoku Srbije do 8 °S u Beogradu.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji na snazi je žuti meteo alarm zbog magle, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

(Kurir.rs)