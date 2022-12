PROLEĆNE TEMPERATURE I DANAS: Samo u jednom delu Srbije moguća kiša! Evo kakvo nas vreme čeka za doček Nove godine

do 18 stepeni

U Srbiji će danas ujutro biti mestimično slab mraz i magla, koja će se ponegde po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu zemlje zadržti duže tokom dana, a u većini krajeva će biti pretežno sunčano, samo u Vojvodini oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan stepen do devet stepeni, a najviša od osam stepeni u Timočkoj Кrajini i po kotlinama u kojima se očekuje duže zadržavanje magle, do 18 na zapadu Srbije.

U Beogradu će biti pretežno sunčano. Duvaće slab vetar, južnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od šest stepeni do devet, a najviša oko 17 sepeni.

U subotu, poslednjeg dana ove godine sunčani periodi i toplo, tokom dana oko 15°C u mnogim mestima, a u ponoć, na dočeku Nove godine, bez mraza, od 2°C do 10°C. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna od 12°C do 17°C. Uveče suvo.

Vreme narednih dana

"U narednih sedam dana na području Srbije malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i stabilno vreme, a uslova za kratkotrajnu kišu biće samo danas u Vojvodini, a sredinom sledeće sedmice ponegde i u ostalim krajevima.

Maksimalna temperatura u većini mesta biće od 11 do 19 °S, jedino će u danas u Timočkoj Krajini i u mestima sa dužim zadržavanjem magle biti hladnije. Od sredine sledeće sedmice dnevna temperatura u manjem padu", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog magle u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na području Kosova i Metohije upaljen je žuti meteo alarm, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

