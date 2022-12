ZLOGLASNA PRUGA SKRIVA JOŠ NESREĆA! Bogićević: Nakon 8 SLIČNIH slučajeva, na toj pruzi ZABRANJENO JE da se vozi opasna roba!

Koje su odredbe za prevoz opasnih materija u Srbiji? Prevrtanje vagona koji je prevozio amonijak i curenje istog, tema je u jutarnjem programu Redakcija.

Gost je bio Vlado Bogićević načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove za transport opasne robe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koji je objasnio kako funkcioniše kontrola i transport opasnih sadržaja.

- Ja sam došao na uviđaj rano ujutru, nakon same nesreće. Moje nije bilo da prilazim tamo, prišao sam do 70 metara na sigurnu razdaljinu. Ono što sam video je da je došlo do teškog incidenta, nakon čega nije mogao da se zauistavi amonijak - započeo je on.

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:14 KONTROLA I PROCEDURA PREVOZA OPASNIH MATERIJA

Da li su nadležne službe odreagovale adekvatno Bogićević je ispričao redosled procedure.

- Bilo je mnogo otežavajućih okolnosti. Ovakav problem, konkretno kod amonijaka urušava se vodom da bi se gas spustio na zemlju. On je u cisterni pod velikim pritiskom, a u dodiru sa vazduhom stvara paru. Došlo je do smrtnih ishoda i zdrvstvene ugroženosti mnogih ljudi - rekao je on.

foto: Kurir tv

Na pitanje da li se zna čija je odgovornsost ove nesreće, Bogićević je odgovorio odrično. Prokomentarisao je još jednu cisternu u blizini Zaječara gde je još jedna cisterna iskliznula iz šina, ovaj put sa fosfornom kiselinom, ali nije došlo do curenja.

- Ta pruga je zatvorena - Crveni krst, Niš, Zaječar, nakon osam slučajeva isklizavanja iz šina - amonijaka i kiselina, ograničio se transport opasne robe, i odllučeno je da se tom prugom ne sme prevoziti opasna roba. Donesena je odluka da se zabrani transport i vrši rekonstrukcija pruge - rekao je on.

A otkud onda ova situacija na istoj trasi Bogićević je ispričao da su ispitivanja u toku.

- Pruga je za transport opasne robe otvorena u decembru, koliko ja znam - rekao je on.

