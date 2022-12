SVE POBEDE KURIRA! U 2022. godini pomogli smo mnogima i ISPRAVILI MNOGE NEPRAVDE, a podrška javnosti nam je davala vetar u leđa!

Bila je 2022. godina svakojaka, baš kao i prethodne.

Radovali smo se s našim čitaocima, tugovali i pomagali koliko kod i gde god smo mogli.

I ne volimo da se hvalimo šta smo i kome učinili da mu život bude bolji ili da mu bol bude barem malo manja, ali imamo potrebu da sve podsetimo na snagu Kurira i na to da smo zajedno sa vama uspeli da mnogo toga pokrenemo i postavimo na svoje mesto.

A ono što nema potrebe jeste da vas podsećamo da i te kako možete verovati Kuriru. Vi to dobro znate, jer svakodnevno nam se javljate, šaljete mejlove i pisma da vam osvetlimo put, ispravimo nepravdu koju vam je neko načinio, da nam nagovestite gde škripi u institucijama, firmama...

Sa željom da ostanemo jedna velika porodica i u 2023. godini i da složno doprinesemo da Srbija postane najlepše mesto za život, osvrnućemo se samo na mali deo onoga što je obeležilo godinu za nama.

Ono što takođe moramo da navedemo ovde iz palate akcija i pomoći koje smo sproveli u 2022. godini jeste akcija "Stop vršnjačkom nasilju ", s namerom da nadležne institucije pokrenemo kako bi počele odlučnije da reaguju na ekspanziju strahotnih obračuna među učenicima. Potom se to proširilo i na akciju sprečavanja nasilja i nad prosvetnim radnicima onoga trenutka kada je troje nasilnika ponizilo profesorku u Tehničkoj školi u Trsteniku. Dali smo medijska krila protestima podrške, javnost je komentarisala sva ta loša zbivanja u srpskim školama i na kraju smo dobili rezultat - radna grupa Ministarstva prosvete za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja definisala je listu zakonskih i podzakonskih akata koje je potrebno promeniti sa akcentom da će biti povećane kazne za roditelje nasilnika, kao i da se odlaže ispisivanje učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak do njegovog okončanja i da će ocena iz vladanja ulaziti u prosek.

Smestili smo porodicu Ćirić, koju su izbacili iz stana

Kurir je svojim pisanjem nadahnuo pojedince i institucije da reaguju kada je bilo najpotrebnije. Naši tekstovi su doprineli da sudbina porodice Ćirić sa četvoro dece i petim na putu, koje je stanodavac izbacio iz stana u Surčinu, dopre do javnosti i da im se obezbedi smeštaj. Oni su jednu noć spavali i u kolima, a nakon što je u Kuriru pročitala šta se desilo, pevačica Marija Šerifović se ponudila da im pronađe novi dom. Sve što smo objavljivali o Ćirićima čitala je i Nevena Šarić, odbornica SO Grocka, koja je ukazala predsedniku opštine Grocka Draganu Panteliću na dramatične trenutke porodice i pala je odluka da ih dosele u svoj komšiluk. Pronašli su im adekvatan smeštaj na teritoriji opštine Grocka, koja će im plaćati kiriju neko vreme, ocu su ponudili novi posao, nabavili drva za zimu, kupili klimu, krevete, okrečili sve prostorije, upisali decu u vrtić i školu i ispunili još neke zahteve koje je majka počela da izvoljevala iako nisu bili dužni da to čine.