CASE STUDY SHOW – takmičenje kompanije CARLSBERG koje je privuklo veliku pažnju studenata

Case Study Show, koji ste organizovali krajem protekle godine u saradnji sa Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu privukao je veliku pažnju, posebno među studentima. Možete li nam reći malo više o samom projektu?

Ideja o ovom takmičenju proistekla je iz želje da nastavimo i unapredimo lepu saradnju sa Tehnološkim fakultetom koju imamo već dugi niz godina. Pomenuto posebno iz razloga jer su studenti upravo ovog fakulteta naša i sadašnjost i budućnost, s obzirom da pripadamo prehrambenoj industriji. Nadalje, ovo je jedan od sjajnih načina da pokažemo studentima kako zapravo izgleda sam proces proizvodnje, zatim da ih suočimo sa realnim problemom, ali i edukujemo ih o svim koracima koji su neophodni da bi se taj problem rešio. Ovde pre svega mislimo na timski rad, ukrštanje različitih znanja, razumevanje, posvećenost i postojanje metodičnog načina rešavanja problema. Iz tog razloga, naš uslov je bio da u timu mora biti bar jedan student Tehnološkog fakulteta i bar jedan student tehničke struke odnosno sa Fakulteta tehničkih nauka, jer i u realnosti jedni bez drugih ne mogu.

Koncept takmičenja je takav da timovi provedu nekoliko dana u pivari i skupe sve neophodne informacije, a zatim su imali tri nedelje da dođu do rešenja. Svi timovi su svoje radove prezentovali pred našim menadžmentom i tada su proglašeni pobednici koji će otputovati u Vareze na proleće. Posebno bih naglasila da su timovi zaista bili sjajni i nijanse su odlučivale.

foto: Promo

Da li su se studenti u jednom timu poznavali pre takmičenja i koliko je ukupno takmičara učestvovalo?

U takmičenju Case Study Show učestvovalo je šest timova koji su brojali po troje takmičara, što znači ukupno 18 studenata. Uslov nije bio da se takmičari međusobno poznaju, već su mogli da se prijavljuju i samostalno, te da ih naknadno spajamo u timove. To je svakako za njih bio dodatan izazov, ali po mom mišljenju samo još jedna od realnih situacija, a to je da će u budućnosti morati da sarađuju i sa onima koje do tada nisu poznavali i što je najvažnije uklopiti se u grupu, kako bi zajedničkim snagama došli do najboljeg rešenja.

Koliko su projekti kao što je Case Study Show važni za građenje reputacije kompanije čiji je jedan od ciljeva edukacija mladih?

U građenju reputacije naše kompanije utiču svi sektori, ali mišljenja sam da su i ovakvi događaji od velikog značaja. Ono što bih ovom prilikom istakla jeste da zaista imamo dobar program praksi. U prilog tome govori i činjenica da su se svi brzo zaposlili posle završetka perioda prakse kod nas, a još više to što su mnogi od njih sada čak i na rukovodećim pozicijama u Carlsbergu. Smatram da to sve mladima uliva poverenje da se prijave i nadu da će zaista i dobiti posao jer oglasi u kojima se obično traži mnogo iskustva, iako je to možda i nepotrebno za datu poziciju, veoma demotiviše mlade.

foto: Promo

Koje sve mogućnosti i benefite za mlade pruža rad u kompaniji Carlsberg?

U našoj organizaciji zaista imamo sjajne stručnjake u svim sektorima, i ono što mogu sa sigurnošću mogu reći jeste da od svakog kolege mogu mnogo da nauče. Pomenuto posebno iz razloga jer je naš sistem veoma kompleksan te da nikada neće prestati da uče i da se razvijaju, pa i da napreduju na neke više pozicije. Takođe, imamo veoma razvijen program edukacija i treninga, što je za početnike od posebnog značaja. Ono što je mladima posebno značajno kada se zapošljavaju, a što možemo da im pružimo jeste da smo mi društveno odgovorna kompanija, kao i da imaju priliku za učenje i razvoj, ali i da budu svoji, da se ne ukalupljuju u neke standardne i nasleđene načine rada i mišljenja već da imaju slobodu u radu i u izražavanju svojih stavova.

foto: Promo

Šta je ono na šta ste najponosniji i možete istaći kao prednost vaše kompanije kada je u pitanju tržište rada?

Tržište rada je postalo nemilosrdno, svakako. Trendovi se mnogo menjaju, danas kandidati pažljivo biraju mesto gde će se zaposliti, a mnoge stvari koje nekada nisu bile toliko važne, sada su u fokusu. Izuzetno sam ponosna što radim za kompaniju koja posebnu pažnju posvećuje brizi o zaštiti živote sredine ibezbednosti i zdravlju na radu, i što su pomenute oblasti u koje se mnogo ulaže. Verujem da sve navedeno i kandidatima postaje sve više bitno, te da nas to dosta izdvaja u pozitivnom smislu i na tržištu. Pored toga, izdvaja nas i veliki uspeh koji smo postigli prethodnih godina i koliko smo se razvili i porasli u svakom smislu, što kandidati svakako prepoznaju. Veoma bitna stavka jeste i briga o ljudima – to je jedan od top prioriteta u našoj kompaniji. Pored toga, mi u Carlsbergu negujemo različitosti, na šta smo veoma ponosni što mladi ljudi koji su na početku svoje karijere itekako prepoznaju i cene.

