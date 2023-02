TATE ČUPAJU KOSU ZBOG PARKINGA KAD DOĐU PO BEBE: Evo kako se rešava problem manjka parking mesta ispred porodilišta

Često se na društvenim mrežama pojedini građani žale na nedostatak parking mesta ispred porodilišta GAK "Narodni Front", a ovih dana se šeruje i fotografija sa opisom da je navodno jednom ocu koji je došao po svoju bebu u porodilište pauk odneo auto. Ispostavilo se, prema saznanjima Kurira, da ta informacija nije sasvim tačna, budući da sporno vozilo nije bilo parkirano ispred porodilišta, već ispred zgrade EPS u istoj ulici.

Činjenica je da je problem nedostatka parking mesta kod ovog beogradskog porodilišta višedecenijski, te da su mnogi očevi prinuđeni da se nepropisno parkiraju ili blokiraju saobraćaj kako bi mogli da sačekaju svoje supruge i bebe sa otpusta. Upravo zbog tog problema, ali i razumevanja, svi nadležni žmure i tolerišu kada vide u prekršaju nekog od novopečenih očeva ispred ove bolnice.

Gotovo uvek su sva parking mesta popunjena što ispred bolnice, što okolo. Iz uprave bolnice tvrde da su oni upoznati sa tim problemom, kao i da oni nikada nisu prijavili bilo koga ko je došao po bebu, a nepropisno parkirao vozilo.

- Mi nismo jedina institucija u ulici, sa desne strane je zgrada EPS, pa naša ustanova, nakon toga stambene zgrade, sa leve strane je srednja škole i pored Ruski dom. Svi oni imaju potrebe za parkiranjem. Pre nekoliko godina imali smo deset parking mesta rezervisana za upotrebu zaposlenih GAK "Narodni Front", nakon toga taj broj povećan na 13. U periodu otpusta beba tri parking mesta koriste se za potrebe vozila koja dolaze po bebe. Kako proces otpusta traje dugo, očevi se zadržavaju malo duže, pa su ova tri parking mesta nedovoljna - objašnjava za Kurir dr Radomir Marković, pomoćnik direktora GAK "Narodni Front" za nemedicinske poslove.

On ističe da bolnica nikada nije zvala ni policiju, ni službu za uklanjanje vozila, čak i onda kada vozila zauzimaju saobraćajnicu.

- Čak naprotiv, naša služba obezbeđenja im izlazi u susret sa nekim zahtevima, često pomažu pri iznošenju nekih stvari. Svakako je broj parking mesta na preko 800 zaposlenih nedovoljno. Mi radimo i operacije, imamo i pacijente koji su teško operisani... Nema rešenja i zato svi imamo razumevanja za one koji dolaze po bebe, i nikada nismo zvali policiji za to, čak i kada dođe do zastoja u saobraćaju i kad dođe policija i oni imaju razumevanja i niko im ne odnosi vozila - zaključuje dr Marković.

Naspram bolnice postoje još tri parking mesta, a novac od naplate parkinga za ta tri mesta dobija bolnica za nabavku opreme i sredstava.

Inače, porodilištu "Narodni Front" najbliža je javna graža "Zeleni venac", koja je GAK udaljena 280 metara.

