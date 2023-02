NOVINAR NA TAJNOM ZADATKU OTKRIO MRAČNU TAJNU FAJZERA! Stručnjak podseća na MILIJARDE koje je kompanija isplatila zbog PREVARA!

Američka farmaceutska kompanija "Fajzer" priznala je da je proizvodila varijante viruse korona otporne na lečenje kako bi testirala svoj antivursni lek.

Ova vest odjeknula je u svetskim medijima i pokrenula ogromnu polemiku na društvenim mrežama.

S jedne strane našli su se oni koji tvrde da je sada i zvanično jasno da je pandemija koronavirusa pronikla iz neke od laboratorija i da su sve teorije zavere tačne, dok su s druge strane oni koji kažu da ništa novo nije otkriveno i da je u pitanju standardna procedura za proizvodnju lekova i vakcina koja postoji oduvek.

Gost "Pulsa Srbije" bila je dr Eleonora Gvozdenović, infektolog koja je pričala o nauci i koronavirusu.

Ona je prvo rekla da svaki rezultat u nauci iza sebe ima gomilu pokušaja i neuspeha.

- Da bi se došlo do bilo kakvog cilja u nauci, potrebno je da se napravi mnogo eksperimenata, pokušaja i neuspeha. Nauka je divna stvar, ali je to zabava za one koji to rade i oni moraju da budu izuzetno uporni u svojoj zabavi, kao kada deca prave nešto od kockica ili kule od peska. Da bi se dobio pozitivan rezultat, mora se prevazići preko mnogo promašaja - započela je Gvozdenović

Nakon toga, komentarisala je tvrdnju da je koronavirus nastao u laboratoriji.

- Ne možemo da kažemo da nešto jeste ili nije ukoliko ne znamo to. To se ne dešava samo u medicini, ta situacija je i u tehnologiji, sa dronovima koji ubijaju ljude. Iako primarna primena dronova nije bila za to. Ne verujem da je virus namerno pušten, čak i da je proizveden u laboratoriji, onda je veća verovatnoća da je slučajno izašao.

Gvozdenović je brzo otklonila sumnju sa šokantne tvrdnje jednog američkog novinara, koji je bio na tajnom zadatku.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak u kojem se jedan od čelnika "Fajzera" izlanuo novinaru koji je bio na tajnom zadatku i rekao da kompanija učestvuje u pravljenju mutiranih verzija virusa kako bi se preventivno razvile nove vakcine.

- Da bi se pravili novi lekovi ili vakcine, moraju se uzgajati u laboratoriji razni sojevi virusa, bakterija... Onda se lekovi testiraju na tim sojevima, kako bi se videla njegova efektivnost. Ukoliko ne deluju, onda se osmišljavaju novi ili koriste neki stari lekovi. Moguće da je nastao u laboratoriji neki soj koronavirusa. Naime, kada se razmnožava jedan virus on pravi izvesne promene u svom sastavu, pa se tako dešava da od jednog virusa nastane drugi, to su prirodna dešavanja. Prvobitni virus koji je stvarao infekcije, kružio je među ljudima i pravio sojeve, a sada imamo omikron soj koji takođe ima podsojeve. U toku razmnožavanja virus pravi kopije, a tu se dešavaju greške.

Nakon toga, preko Vajber video poziva, uključila se doktorka Jovana Stojković, koja je dala svoje stručno mišljenje na celu temu oko koronavirusa i izjava predstavnika "Fajzera".

- Farmaceutska industrija nije jednako nauka. Nauka bi trebalo da bude humana i da se vodi dokazima. S druge strane, farmaceutska industrija je skup velikih korporacija koje zarađuju veliki novac. Na stranu što oni zarađuju novac, a da prvobitno misle o našoj dobrobiti. Istorija "Fajzera" govori da to nije tako i svakom razumnom čoveku bi probudilo neku sumnju. Ista kompanija je 2009. godine po krivičnoj tužbi isplatila 2.3 milijarde dolara, zbog pogrešnog brendiranja sa namerom da se prevare i dovedu u zabludu ljudi koji bi ga koristili - otkrila je Stojković, pa nastavila:

- Takođe 2009. godine, platili su kaznu zbog lažnih tvrdnji, nezakonitih promovisanja lekova, pa čak i za isplaćivanje novca zdravstvenim radnicima. Davne 2004. godine, 430 miliona dolara su isplatili, jer su priznali da su krivi zbog jednog leka koji se pokazao neefikasnim. Čak je i "Njujork Tajms" angažovao stručnjake i konstatovali su da je pomenuta farmaceutska kuća manipulisala studijima.

