PONOVO RASTU RATE ZA KREDITE, EURIBOR OPET SKAČE! Ekspert otkrio koliko ćemo para morati više da izdvojimo ubuduće (VIDEO)

Evropska centralna banka podigla je referentnu kamatnu stopu za pola procentnog poena i najavila novo povećanje stope u martu.

Iza ovog značajnog povećanja kamatne stope, stoji cilj banke da se obuzda visoka inflacija u vreme kada evropska ekonomija usporava, a Federalne rezerve SAD ublažavaju svoj tempo povećanja stope.

A šta ovo u praksi znači istraživao je novinar Kurir TV Predrad Žambok sa svojim sagovornikom, Hasanom Hanićem, profesorom Beogradske bankarske akademije.

- Odluka nažalost znači da će doći do porasta stope Euribor, koja predstavlja komponentu kamatne stope na kredite koji su indeksirani u evrima. Imajući u vidu da polovinu te stope čini kamatna marža, a polovinu Euribor, ovo povećanje će uticati na veće rate, ali ne toliko drastično - kaže Hanić.

Dodaje da je reč o odluci koja je nezavisna od naše centralne banke.

- Ovu odluku je donela Evropska centralna banka, ali nas interesuje da li će i Narodna banka Srbije doneti odluku koja bi uticala na porast dinarskih kredita. Imajući u vidu da je to indikator, prirodno je očekivati zbog inflatornih pritisaka da ovakva odluka bude doneta - ističe Hanić.

I to, nažalost, nije sve, budući da je Hanić dao i dodatno pojašnjenje.

- Nama, pojedincima, inflacija obezvređuje novac i to je za sve nas. Za one koje koriste kredit to je dodatna posledica i da će opterećenje biti veliko. Važno je da rast plata bude barem podjednak sa ovim skokovima - zaključio je Hanić.

