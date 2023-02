AKO TURISTIČKA AGENCIJA NEMA NOVCA DA VAS ISPLATI, AKTIVIRA SE OVO! Seničić otkrio proceduru ukoliko ne dobijete KEŠ NAZAD

Građani koji nisu iskoristili svoje zamenske vaučere, dobijene na ime turističkih putovanja na koja zbog pandemije kovida nikada nisu otišli, od 1. januara dobijaju svoj novac nazad.

Ukupno 6,5 miliona evra građanima je trebalo da bude vraćeno najkasnije do 1. februara, što je i predviđeno uredbom. I pored toga, postoje agencije koje još uvek nisu vratile novac.

Aleksandar Seničić, iz YUTA-e, otkrio je koja je procedura povratka novca za građane koji nisu iskoristili svoje zamenske vaučere.

- Proces povraćaja novca je prošao bez nekih većih problema. Postoji jedan broj putnika koje ne možemo da kontaktiramo i koji su u međuvremenu promenili telefone i mejlove. Pošto nemamo njihove brojeve računa i prave kontakte tu će biti problema. Ovo jeste apel i apelujemo na sve građane da budu u kontaktu sa svojim turističkom agencijom kako ne bi dolazili u neprijatne situacije - rekao je Seničić.

- Kada dođemo u ovakvu situaciju i novac nije došao do osobe kojoj je trebao da dođe do 1. februara. Može biti i da je do tehničkog problema. Treba da budemo strpljivi. Svakako smo rekli da će biti do 15. februara sve završeno. Ukoliko ni to ne bude dovoljno onda treba da se kontaktira turistička inspekcija i lokalna koja će utvrditi zbog čega turistička agencija nije izvršila povraćaj novca. Ukoliko agencija nekim slučajem nema novca da isplati građanina, aktivira se garancija putovanja. Sve agencije imaju garanciju putovanja koja se ogleda u polisi osiguranja - rekao je Seničić.

