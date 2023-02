DR BOGDANOVIĆ VIKAO I ODBIO DA PREGLEDA DEDU, MORAO SAM DA GA VODIM PRIVATNO I DA PLATIM! Strašna ispovest unuka iz AZANJE

Neurolog dr Goran Bogdanović iz Opšte bolnice "Stefan Visoki" u Smederevskoj Palanci, koji je pacijentkinju uputio na supersonični avion i silno je omalovažavao u izveštaju s pregleda, prema svedočenju naših sagovornika poznat je po drskom ponašanju i vikanju na pacijente.

Nikola Janković iz Azanje, za razliku od preplašene Zorice Ivanović iz Kusadaka, kojoj je pomenuti neurolog napisao skandalozan izveštaj i koja se boji njegove osvete (o čemu je Kurir pisao), nemili događaj je odmah prijavio pravnoj službi bolnice.

- Da su neki ljudi isfrustrirani, nadmeni i nestručni, uverio sam se u bolnici u Smederevskoj Palanci. Da je u pitanju bilo ko drugi, pa da razumem, ali lekar zadužen da leči stanovnike dve opštine (i Velike Plane, prim. aut.), zaista ne mogu - kaže za Kurir Janković.

Janković je dedu vodio na zakazani pregled kod očnog, a ta doktorka mu je potom dala uput bez termina za neurologa i rekla da odmah odu kod njega. U ambulanti neurologa sestra im daje ceduljicu s terminom za dva dana - 18. januar u 10.30. Tog dana pred ambulantom je bilo desetak pacijenata, svi zakazani, kako kaže Janković, a doktor je stigao oko pola 11.

Tek posle sat vremena primio je prvog pacijenta... Nedugo potom rešio je Nikola da pita kad će oni na red.

- Izašao je famozni dr Bogdanović, kojeg do tada nikada nisam video, ali sam čuo razne glasine. Na pitanje koji problem imamo, rekli smo mu: "Da li ćemo i kada biti primljeni?" Na to je počeo da viče da je on doktor, da on odlučuje da li će i kada nekog da pregleda! I tako nekoliko puta. Kazao sam mu: "I ja sam doktor veterine, ali nije bitno ko je šta, već da svako radi svoj posao" - ističe Janković:

- Odgovorio je da će namerno dedu ostaviti za kraj, a možda ga neće ni pregledati, jer neće njemu veterinar da određuje kako će da radi! Sve vreme po vratima je lupao instrumentom za ispitivanje refleksa, scena je ličila na onu s Batom Živojinovićem iz "Žikine dinastije", kada je lupao istim čekićem ispred hora pacijenata na psihijatriji.

Ministarstvo Inspekcija ide u bolnicu Ministarstvo zdravlja, posle pisanja Kurira, šalje zdravstvenu inspekciju u bolnicu "Stefan Visoki". - Zdravstvena inspekcija će izaći na teren da ustanovi sve okolnosti ovog slučaja. Niko nema prava da piše pacijentu ovakve nalaze, a ako postoji neko nezadovoljstvo lekara, treba i o tome da se razgovara. Treba videti i iz kojih razloga je lekar opšte prakse izdao pacijentkinji uput za neurologa. Inspekcija će sve podrobno ispitati - naveli su za Kurir u Ministarstvu zdravlja.

Bez dalje rasprave sam otišao u pravnu službu i napisao žalbu, a dedu odveo kod privatnog lekara i platio pregled, iako ima osiguranje! Jedino me zanima da li je realno da je ovakav čovek lekar?! Položio je zakletvu i obavezao se da leči svakog, a narodu nabija na nos kako je doktor, dok su svi ostali, valjda, obični smrtnici - ističe Janković.

Odgovor bolnice Zaposleni upozoreni da se pridržavaju kodeksa - Iz bolnice sam na žalbu dobio pisani odgovor, u kom direktor dr Nikola Ristić navodi da su svi zaposleni više puta upozoreni da se pridržavaju etičkog kodeksa i da će svako ponašanje koje nije u skladu s tim biti sankcionisano - kaže Janković i dodaje da je pisao ministarki zdravlja, ali da nije dobio odgovor.

Neurologa dr Bogdanovića ni ovoga puta nismo dobili za komentar na nama poznate fiksne brojeve telefona.

