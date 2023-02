UZNEMIRUJUĆI TREND! ŽENE NAKON POROĐAJA RADE BIZARNU STVAR SAMO ZBOG OVOG! Stručnjaci u šoku: Krive su društvene mreže (VIDEO)

Sledeća tema je izuzetno uznemirujuća, pa nije za svačije uši, ali je svakako informacija o kojoj je potrebno pričati iz više razloga. Zapravo podaci kažu da sve više žena u svetu jede svoju placentu.

Zaista zvuči morbidno, a razlozi su višestruki. Trend jedenja placente navodno je nastao zbog toga što im je rečeno da će izbeći postporođajnu depresiju, pojačati laktaciju, ali navodno i zaštititi novorođenče.

Placentu jedu sirovu, ali I pečenu, a recepte žene čak nalaze na internetu. Mnogi ovo smatraju potpuno nenormalnom pojavom i gnušaju se i na samu pomisao na ovaj trend. Ovaj vid hranjenja se pripisuje kanibalizmu prema mišljenju određenih stručnjaka.

U svakom slučaju stručnjaci su potpuno šokirani koliko je ljudska svest u stanju da pokupi najgore trendove iz sveta I to samo zato što ih propagira neka estradna zvezda umesto da se posavetuju sa svojim lekarima. Placenta je svojevrsni štit da u plod ne uđu štetne materije pa kad se koristi kao hrana mogu se uneti velike količine otrova.

Dr Srđan Prodanović, doktor estetske i anti-age medicine, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je istakao da za ovaj trend ne postoji nikakva zdravorazumska pretpostavka.

- Ako postoji zdravorazumska pretpostavka da nešto može da ima benefit za zdravlje ili lepotu. Onda postoji jako jasno definisani načini kako to može da se dokaže. Ja mislim da nepostoji nikakva zdravorazumska pretpostavka da placenta može da vam pomogne na taj način. Pre svega što se većina tih proteina svari u našem probavnom traktu. Danas je nažalost zbog trenda dobijanja informacija preko društvenih mreža ta granica je zbrisana. Zbog nekog influensera ili blogera imate neki trend koji nema nikakvu naučnu osnovu da se primeni - rekao je doktor estetske medicine.

Jelena Đoković, urednik "TV Jefimija" Kruševac, se složila sa doktorom estetske medicine. Potom je i dala primer kako se taj trend preko društvenih mreža brzo širi.

- Ceca je otišla na tretman kolagen iNtima pre jedno 7 do 8 meseci, ako ste propratili preko društvenih mreža. Sada je to apsolutni hit i svaka žena to radi. Dovoljno je da jedna žena odradi neki tretman i to je gotovo, sve smo već krenuli da radimo. A znamo da su žene zarad lepote spremne sve da urade i istrpe - istakla je.

