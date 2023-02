GLEDAO SAM KAKO SE RUŠI ZGRADA OD 9 SPRATOVA! Jeziva ispovest iz Turske: 30 ljudi živo zatrpano, DECA SU VIKALA "NEMAMO VAZDUHA"

Zemljotres koji je pogodio Tursku i Siriju za sada je odneo više od 16.000 života. Nakon katastrofe ulažu se nadljuski napori službi za spasavanje.

Mehanizacijom se uklanjaju ruševine kako bi se dospelo da takozvanih džepova gde su još uvek ljudi zaglavljeni.

Viktor Lazić, književnik, advokat i osnivač udruženja "Adligat", trenutno se nalazi u turskom gradu Adana.

Bio je svedok katastrofe kada je ga je zemljotres zatekao u turskom gradu Nigde, a takođe je bio u gradu Osmanije koji je potpuno razrušen.

foto: Serkan Avci / AFP / Profimedia

On se u uključio u jutarnji program gde je otkrio iz prve ruke šta je zatekao u zahvaćenim gradovima Turske.

- Ta brojka od preko 16.000 mrtvih, brinem se da će strašno da poraste. Zato što je ogroman broj ljudi koji su i dalje pod ruševinama. Samim tim veliki broj njih i sigurno više nije živ. Tehnika, bageri i teška mehanizacija dolazi iz cele Turske dolazi u ovaj tegion. Prisustvovao sam sceni kada su poslali 20 autobusa. Mislim da će celo stanovništvo u nekim mestima evakuisati zato što u Osmaniji recimo nema struje i vode. Ceo grad je potpuno uništen - rekao je Lazić.

Potom se osvrnuo i na strašnu scenu kada se u njegovoj blizini srušila zgrada od 9 spratova.

- Bio sam pored jedne zgrade gde se 9 spratova sravnilo sa zemljom, 60 ljudi je živelo u toj zgradi. Misli se da je još 30 ljudi dole i dalje zatrpano. Malo je verovatno da to neko može da preživi. Na jednoj drugoj zgradi koja isto tako ima 10 do 11 spratova čuje se zvuk troje dece. Utvrđeno je da se troje dece nalazi ispod ruševina, kao i nekoliko odraslih. Spasioci su celu noć pokušavali da probiju tunel do njih. Nisam dobio vest da li su uspeli da ih izvuku. Inače, deca su uspeli da im doviknu da nemaju vazduha. To je veoma teška situacija. Ja sam obišao 5 do 6 takvih mesta. Tu su stotine srušenih zgrada i hiljade ljudi zatrpanih ispod ruševina - kaže Lazić.

04:06 GLEDAO SAM KAKO SE RUŠI ZGRADA OD 9 SPRATOVA! Jeziva ispovest iz Turske: 30 ljudi živo zatrpano, deca su vikala NEMAMO VAZDUHA

Potom je otkrio kako preživeli stanovnici tih gradova žive i gde tačno spavaju.

- Ogroman je broj šatora. Ja sam baš juče boravio u jednom od tih izbegličkih kampova. Turska država je poslala više stotina šatora. Primetno je da mnogo više ljudi koristi šatore danas i juče, nego prvog dana. Veliki broj ljudi noći u kolima jer tako mogu da se zagreju. Okupljaju se po ulicama, prave logorske vatre na sred ulice - istakao je Lazić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs