EKSTREMNO NISKE TEMPERATURE! Ovde živa u termometru ide i do MINUS 23! RHMZ izdao upozorenje, evo kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će ujutro biti umeren i jak mraz, a ponegde i magla, a tokom dana sunčano i hladno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od minus 14 do minus šest, na Pešteru i do minus 23 stepena, a najviša dnevna od dva do pet stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti sunčano i hladno. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura biće od minus devet do minus šest, a najviša oko četiri stepena Celzijusa.

Relativno povolјna biometeorološka situacija iako su kod pojedinih hronično obolelih moguće uobičajene tegobe. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja.

RHMZ upozorava na jak mraz

"Do sutra ujutro umeren i jak mraz, u nižim predelima minimalna temperatura -14 do -5 °S, na planinama i niža, a na Pešteru do -23 °S. Od nedelјe slablјenje jutarnjih mrazeva", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen naranžasti meteo alarm

Zbog ekstremno niskih temperatura u Srbiji je na snazi meteo alarm. Žuto upozorenje upaljeno je na prostoru Bačke, Banata, Srema i Beograda, dok je u ostalim delovima naše države na snazi narandžasto upozorenje što znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu ujutru mraz, a tokom dana suvo i malo toplije nego u petak. Pre podne sunčano, a popodne na severu umereno naoblačenje koje se do kraja dana premešta ka jugu Srbije. Vetar slab zapadnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -12°C do -4°C, a maksimalna od 3°C do 6°C. Uveče suvo uz temperaturu u 22h od -3°C do 3°C.

U nedelju oblačnije vreme uz ređu pojavu kratkotrajne kiše, susnežice i snega u zapadnim, centrlanim i južnim predelima, a po Vojvodini suvo uz delimično razvedravanje. Sledeće sedmice suvo sa sunčanim periodima uz dalji porast dnevne temperature sa slabim jutarnjim mrazevima.

