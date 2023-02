METEOROLOG NEDELJKO TODOROVIĆ OTKRIVA ŠTA NAS ČEKA DO KRAJA MESECA! Sledeće nedelje sledi ŠOK usred zime! Evo šta kaže za sneg

Meteorolog Nedeljko Todorović uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrio kakvo nas vreme očekuje do marta meseca.

Naime, on je najpre naveo da nas ovako veliki jutarnji minus očekuje do nedelje.

- Do nedelje 12. februara biće izražen jutarnji mraz. Mada on će svakim danom da popušta po stepen ili dva. Ujedno će i maksimalna dnevna temperatura biti u porastu. Tako da će u subotu i nedelju biti od 3 do 7 stepeni, što je značajna promena. U subotu veče odnosno noć ka nedelji biće oblaka i padaće kiša. Počelo bi sa snegom te noći i onda bi prešlo u kišu. Mala bi bila količina padavina. U planinskim predelima će padati sneg, ali on neće bitno promeniti visinu postojećeg snežnog pokrivača koga ima dosta - rekao je meteorolog.

Todorović je takođe ocenio da će najtoplija sedmica u februaru biti od 13. do 20. februara.

- Posle nedelje sledi blagi porast temperature. Ta sedmica između 13. i 20. februara bila bi suva. Bilo bi i dalje jutarnjih mrazeva, ali vrlo slabo. U Beogradu ga ne bi bilo, osim možda samo na periferiji. Maksimalna temperatura bi toliko rasla da bi između 15. i 20. februara dostigla vrednosti od 10 do 13 stepeni. To bi bio najtopliji period koji se očekuje u februaru mesecu jer zbog toga što bi od 20. februara bio blagi pad temperature i nešto češća pojava naoblačenja. Ne smem da isključim mogućnost da bi u nižim predelima moglo da bude i snega - istakao je meteorolog.

Inače, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i hladno, u Negotinskoj Кrajini umereno do potpuno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni, na jugu Banata, u Pomoravlju i donjem Podunavlju povremeno i jak. Jutarnja temperatura će se kretati od minus 12 stepeni do minus pet, a najviša dnevna od jedan do tri stepena.

