DA LI NAM STIŽU LEDENI DANI? Meteorolog Đurić otkriva kad dolazi najhladniji deo zime i da li će konačno biti snega

Dva veoma snažna sistema narednih dana dominiraće nad Evropom i direktno uticati na vreme širom evropskog kontinenta, kao i na vreme u Srbiji.

Nad zapadnom Evropom nalaziće se veoma snažan anticiklon, odnosno polje veoma visokog vazdušnog pritiska. Istovremeno, nad istočnom Evropom nalaziće se ciklon, odnosno polje veoma niskog vazdušnog pritiska. Srbija će se u petak i tokom vikenda nalaziti između ova dva sistema, tako da će nad našim područjem preovladavati uglavnom zapadno i severozapadno visinsko strujanje. Ova vazdušna masa neće biti previše hladna, jer će biti poreklom sa severa Atlantika, prognoza je meteorologa Đorđa Đurića.

Na severu Srbije u petak će biti oblačno sa kišom. U ostalim predelima Srbije jutro će biti hladno, ponegde i maglovito, naročito u dolinama reka, dok se na jugu i jugoistoku Srbije očekuje i slab do umeren mraz. Tokom dana na severu Srbije očekuje se uglavnom suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok se u ostalim predelima očekuje oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren zapadni vetar, a pri prodoru hladnog fronta vetar će biti u skretanju na severozapadni, povremeno i jak. Jutarnja temperatura kretaće se od -5°C na jugu do 2°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 8 do 12°C.

U petak se očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, na jugu i jugoistoku sa susnežicom i snegom, dok se na planinama očekuje sneg, uz dalje povećanje postojećeg snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura biće od 4 do 8°C, u Beogradu do 7°C.

U subotu se očekuje umereno do potpuno oblačno sa kišom, na jugu i jugoistoku sa susnežicom, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg. Biće malo hladnije u odnosu na prethodne dane, a maksimalna temperatura kretaće se od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C.

Kako će gradijent vazdušnog pritiska biti veoma izražen iznad našeg područja, u Srbiji će duvati veoma jak severozapadni vetar, povremeno sa olujnim udarima i preko 70 km/h. U nedelju na severu Srbije biće suvo, a u ostalim predelima očekuje se oblačno, povremeno sa snegom, uglavnom ujutro i pre podne. Posle podne i u ovim predelima očekuje se prestanak padavina.

foto: Nenad Kostić

Prema trenutnim proračunima, početak sledeće sedmice doneće prodor veoma hladne vazdušne mase sa severoistoka. Kako će ona biti suvog karaktera, u ponedeljak se očekuje bez padavina, uz vrlo hladno vreme. Temperature će konačno biti u skladu sa kalendarom, i u toku dana će biti oko nule.

Prodor veoma hladne vazduzdušne mase dalje prema centralnom Mediteranu, odreagovaće formiranjem ciklona u Đenovskom zalivu. Od njegovog daljeg kretanja direktno će zavisiti i vreme u Srbiji. Prognoze njegove putanje su takve da će se on premeštati preko Tirenskog mora ka Jonskom moru.

Ako se ovo ostvari, u noći između ponedeljka i utorka se sa Mediterana prema Srbiji očekuje jače naoblačenje, pa se sneg u utorak očekuje u većem delu Srbije, izuzev na severu, a sredu bi sneg padao i severnije od Save i Dunava, tj. u Vojvodini. Veća količina očekuje se u južnim i centralnim predelima i na planinama. U ovim predelima Srbije maksimalna temperatura neće preći 0 stepeni, odnosno očekuje se ledeni dan (dan kada maksimalna temperatura tokom celog dana bude ispod 0°C). Dakle, ako se bude ostvarila opisana sinoptička situacija, Srbiju bi pogodio najhladniji deo od početka zime, ali kako su promene i dalje moguće, treba sačekati do petka ili subote da se vidi da li će se ova situacija potencijalno ostvariti.

(Kurir.rs/Telegraf)