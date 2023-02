SRBI SAKUPLJAJU POMOĆ ZA TURSKU KOJU JE POGODIO ZEMLJOTRES! Pakuju se benkice i igračke, A EVO ŠTA JE JOŠ NJIMA PREKO POTREBNO

U razornom zemljotresu koji je pogodio Siriju i Tursku 6. februara stradalo je, kako je potvrđeno, više od 28.000 ljudi, a od toga je čak 24.617 ljudi poginulo u Turskoj.

Sa strahotama koje su se desile narodu tamo saoseća i narod iz Srbije, pa se mnogi odazivaju humanitarnim akcijama.

Naši ljudi nose pomoć u vidu potrepština u Zemun, u magacin firme "Pati d.o.o" gde volonteri marljivo rade, i u to smo se uverili.

Prebiraju se tamo užurbano stvari, ženske, muške, dečije. U kutijama na kojima je sve pažljivo obeleženo su malene roze patofne, posebno klasirane.

Pored njih je benkica, za novorođenče.

Pažljivo su upakovane plišane mede, slonići, pingvini.

U zasebnim kutijama su odeća za odrasle, kozmetički proizvodi.

Hami Aksoj, ambasador Turske u Srbiji za Kurir kaže da je već deo robe odnet u Tursku, da se sada sakuplja nova tura. Odeće, navodi, ima dosta.

- Tim ljudima su potrebna sredstva za higijenu, ulošci, pelene, hrana za bebe. Potrebna su i ćebad, vreće za spavanje, zimski šatori, podloge za kampovanje, dušeci, grejalice, agregati za struju. Hladno je, i to je ljudima potrebno što pre. Pomoć će se poslati u najkraćem roku, imamo prvenstvo kod avio kompanija, podržala nas je i država - rekao je on i dodao da ova akcija prikupljanja pomoći traje do utorka, i da će javnost biti obaveštena ako bude bilo potrebno još pomoći.

Studentkinje marljivo volontiraju Aleksandra Ajdačić i Eva Živković, studentkinje Filološkog fakulteta danima vredno rade u Centru za doniranje stvari Turskoj u Zemunu. - Studiramo turski jezik i kada smo čule šta se desilo, organizovali smo se u grupi na fakultetu da pomognemo. Dolazimo svakog dana ovde u Centar, pravimo kutije, dočekujemo ljude koji donose pomoć, sortiramo robu, pišemo spiskove, prevodimo. Trudimo se da pomognemo koliko god možemo. U kontaktu smo i sa nekim ljudima iz Turske, kažu da je situacija tamo gora nego što i deluje, ako je to nekako moguće, i zahvalni su na pomoći koju im Srbija pruža - kaže Ajdačić.

Suzana Trajković

