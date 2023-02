SUTRA SLAVIMO SVETOG SIMEONA I ANU: Evo šta roditelji treba da urade za svoju decu!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra slave dan Svetog Simeona Bogoprimca i Svete Ane. Za Svetog Simeona se veruje da je zaštitnkik dece, dok se za Svetu Anu govori da je bila prva proročica koja je obznanila Jesrusalimu da ima novog Mesiju.

U vreme cara misirskog Ptolomeja Fila-delfa, Simeon je bio izabran kao jedan od znamenite Sedamdesetorice, kojima je bio poveren posao prevođenja Biblije sa jevrejskog na grčki jezik. Simeon rađaše svoj posao savesno, no kada prevođaše proroka Isaiju, pa dođe do onog proročanstva: evo djeva će zatrudnjeti i rodiće sina, on se zbuni, pa uze nož da izbriše reč djeva i zameni je sa rečju "mlada žena", i da tako i prevede na grčki.

Ali u tom trenutku javi se Simeonu angel Božji i zadrža ga od njegove namere, objasnivši mu da je proročanstvo istinito i da je tačno zapisano. A da je istinito i tačno, reče mu još vesnik Božji, uveriće se i on sam lično, jer po Božjoj volji neće umreti dok ne vidi Mesiju rođenoga od devojke. Na ovaj veliki praznik veruje se da se valja pomoliti Svetom Simeonu i Ani za sreću i zdravlje najmlađih, a ukoliko to učinite iskreno i od srca, oni će im podariti zdravlje, blagostanje i sreću u životu. Stoga ujutru valja poraniti i u crkvi upaliti sveću i pomoliti se.

Obradova se pravedni Simeon takvome glasu s neba, ostavi proročanstvo neizmenjeno i zahvali Bogu što ga udostojava da doživi i vidi Obećanoga. Kada Mladenac Isus bi donesen Djevom Marijom u hram jerusalimski, Duh Božji to javi Simeonu, koji beše veoma star i beo kao labud. Simeon brzo ode u hram i u hramu poznade i Djevu i Mladenca po svetlosti što zračaše oko glava njihovih kao oreol.Radostan starac uze Hrista na ruke svoje i zamoli Boga:

- Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj; jer vidješe oči moje spasenje Tvoje.

Tu se desila i Ana proročica, kći Fanuilova, koja i sama poznade Mesiju i objavi Ga narodu. Ani je tada bilo osamdeset četiri godine. Uskoro po tom prestavi se sveti Simeon. Sveta proročica Ana beše sveta udovica i starica, zato što pri hramu služaše Bogu dan i noć postom i molitvama, bi udostojena da na Sretenje vidi Gospoda Hrista i da bogonadahnuto objavi svima koji čekahu spasenje u Jerusalimu, da je to očekivani Mesija - Hristos. Na ovaj veliki praznik veruje se da se valja pomoliti Svetom Simeonu i Ani za sreću i zdravlje najmlađih, a ukoliko to učinite iskreno i od srca, oni će im podariti zdravlje, blagostanje i sreću u životu.

