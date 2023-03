ŽENE U ŠPANIJI IMAJU BOLOVANJE TOKOM CIKLUSA: Evo šta na to kažu srpski ginekolozi, otkrili da li bi to moglo i kod nas da zaživi!

Španija je usvojila zakon koji omogućava ženama sa posebno bolnim menstruacijama da uzmu plaćeno "menstrualno odsustvo" sa posla, srpski lekari u razgovoru za Kurir ističu da to nije loše, ali da i tu postoji mogućnost od zloupotreba!

Naime, zakon koji je usvojen u Španiji dozvoljava pravo na trodnevno "menstrualno odsustvo" sa mogućnošću produženja na pet dana. Kako je objašnjeno, moći će da ga koriste žene koje tokom menstrualnog ciklusa imaju jake grčeve, mučninu, vrtoglavicu, povraćanje. Za ovo odsustvo je potrebna lekarska izjava, a javni sistem socijalnog osiguranja će pokriti račun.

Ginekolog dr Vanja Milošević smatra da bi ova praksa mogla da zaživi i u Srbiji, ali da postoji mogućnost zloupotrebe.

- U svakom slučaju žene sa jakim bolovima imaju bitno umanje radnu sposobnost, trpe jake bolove, uglavnom kod njih lekovi ne daju uspeha, uđu u stanje da im je bitno umanjena radna sposobnost. Neke imaju jaka obilna krvarenja, mučninu, povraćajnje i odgovara im mirovanje, to je dobra stvar za takve žene. Samo se plašim da ne bude zloupotreba, da to koriste žene koje nemaju takve tegobe - objašnjava dr Milošević za Kurir i dodaje:

- To je individalna stvar, vi to ne možete nijednim aparatom da proverite. Mislim da je takva vrsta odustva dobra stvar, al se bojim, eto da bi i tu moglo da ima zloupotreba.

Dr Milošević napominje da bi ta praksa sigurno mogla da zaživi i u našoj zemlji:

- Ako će i to da pomogne, u svakom slučaju smo za to.

Ginekolog dr Zoran Savić smatra da je to jako diskutabilno, on se slaže sa svojim kolegom i dodaje da bi moglo biti zloupotreba.

- Zaista ima žena kojima ciklus pravi probleme zbog kojeg nisu sposobne da obavljaju svakodnevnu funckciju. Međutim, teško je utvrditi da li one zaista imaju realno smetnje ili tegobe ili zbog bolovanja simuliraju. Tako da kada zaista ima probleme to jeste opravdano, međutim to je teško utvrditi da li zaista imaju smetnje ili se sad to simulira da bi dobile dodatno bolovanje, u tom smsilu je i za lekara zaista teško da li se radi o problemima ili simulaciji. Tamo gde postoje problemi zaista je uputno omoćguiti odustvo - navodi dr Savić.

On dodaje da to kod nas može da se sprovede ukoliko ima zahteva za to od zakonodavaca:

- To zavisi od njih, ne znam da li bi to trebalo da predloži Ministarstvo zdravlja ili Ministarstvo rada, pretpostavljam da je neko od njih nadležan da da predlog za izmene.

