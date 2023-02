BEZ RUKU, POSUĐE PERE NOGAMA! Rat na mrežama zbog snimka "Devojke sa krilima": Kad bih popio nešto, a da mi je nogama prala, pih

Dejana Bačko, odnosno, "Devojka sa krilima", kako je još prepoznaju na društvenim mrežama, rođena je bez ruku, što je nije omelo da postane šampionka u paratekvondou, bavi se slikanjem, streličarstvom. Njeni snimci, bilo da na njima radi nešto sama ili je u kadru sa partnerom Markom Nežićem, zavređuju veliku pažnju na društvenim mrežama.

Od trenutka kada su objavili da će postati roditelji, ljudi ih obasipaju komentarima podrške. Upravo zato, snimak Dejane kako sa stomačićem, nogama pere sudove, podelio je društvene mreže. Dok jedni govore kako je ona pravi primer toga da nema šta čovek ne može samo ako se potrudi i želi, postoje i oni drugi koji su ovaj video ocenili kao suvišan, pa čak i nepotreban.

Svako ko je makar jednom pogledao jedan jedini Dejanin snimak, mogao je samo da ostane bez daha sa kolikom vedrinom i snagom se ona kreće kroz život. Njena energija, njen osmeh, način na koji zajedno sa svojim verenikom Markom punim plućima ide kroz život, mogu samo da budu ohrabrujući i da svima nama postanu egzemplar da predaja nije opcija, te da se kroz život može i mora ići hrabro sa osmehom na licu.

Toliko se divim ovoj devojci i toliko sve treba da nas bude sramota kad god kazemo da nas nesto mrzi da uradimo. pic.twitter.com/pLNe8lNULI — Djina Lolobridjida (@majolliinna) February 19, 2023

Upravo zato, začudila me je količina loših komentara na njen račun. Dejana je samo prikazala jedan delić iz svog života, pokazala je kako pere sudove neko ko nema ruke, ali to uradi nogama. Korisnica Tvitera koja je ovaj video podelila, "Djina Lolobriđida", baš kao i autor ovih redova, bila je oduševljena.

"Toliko se divim ovoj devojci i toliko sve treba da nas bude sramota kad god kažemo da nas nesto mrzi da uradimo.", stajalo je u opisu snimka.

A onda su krenuli komentari.

"Evo mene mrzi da ukljucim mašinu danas. I nije me uopšte sramota. Prerastite taj šejmovanjem u servilnost metod već jednom, molim vas.", "Meni je njen verenik pravi psiho", "Znaš kad bih popio nešto a da mi je nogama oprala pih pas te je**", "Unpopular opinion: svaka njoj cast, ali sta ja imam sa njom i zasto bi me bilo sramota da me mrzi nesto da uradim?", "Normalno da me mrzi da perem sudove kad postoji mašina koja to lagano odradi za mene", "Bukvalno me boli ku*** i za nju i za tebe neću sudove prat možete krepat svi", samo su neki od komentara korisnika Tvitera nakon gledanja snimka u kojima je tema i suština onoga što je devojka koja ga je i podelila, promašena.

Sećam se, imao sam oko dvanaest ili trinaest godina kada je u okviru emisije "Kvadratura kruga", početkom dvehiljaditih, jedna od reportaža bila namenjena momku koji je bio rođen bez ruku, zbog čega je od strane roditelja bio odbačen. Odrastao je u domu za nezbrinutu decu, imao je najlepše oči na svetu i talenat zbog koga sam mu zavideo. Naime, taj dečak, mislim da je bio mojih godina, nogama je slikao kao da je školovani slikar, a ne dete, dete rođeno bez ruku i napušteno od onih koji su morali da ga najviše vole.

Pored slikanja, mališan je stopalima umeo da jede, da kuca na kompjuteru i radi sve ono što rade njegovi vršnjaci rođeni sa obe ruke. Nemo sam pomsatrao radnje koje je vršio, oduševljen i posramljen u istom. Jer, moji crteži, dakle osobe s obe ruke, nisu bili ni blizu njegovih. Divio sam mu se i sećam se, želeo sa da ga upoznam. Nijednom ga nisam sažaljevao, već sam samo gajio osećaj divljenja na hrabrosti i volji da ide kroz život.

Isto sam osetio kada sam po prvi put video Dejanu u medijima. Vedra, nasmejana i pozitivna, rešena da životu pokaže zube i da uspe.

foto: Kurir televizija

Upravo zato, svi loši komentari na njen račun, malo su me pogodili. Jer, nije poenta bila da neko mora da opere sudove, već da ima volje i da kroz život, uprkos svemu što ga je snašlo, ide hrabro i nasmejano.

Da se razumemo - ok je da ne radite ništa, da ne želite da perete sudove ili jednostavno, da imate mašinu za sudove. Ok je nikada ne ući u kuhinju.

Međutim, nije ok da svoje lično nezadovoljstvo i frustracije lečite preko tuđih leđa. Nije ok da u jednoj prostoproširenoj rečenici vidite prst koji ide u vaše oko. Jer, opet, nije poenta u pranju sudova, poenta je u suštini svih Dejaninih snimaka. Poenta je u osmehu, ljubavi i svemu čime ova devojka zrači.

Poenta je u tome da se devojka koja se na Tviteru potpisuje kao Đina, divi Dejani iz ljudskih pobuda, verovatno shvatajući suštinu onoga što "Devojka sa krilima" radi.

Oni koji su u ovih trideset sekundi videli prst u svom oku i poruku da su lenji, ovakvi, onakvi, promašili su temu. I to baš.

Kurir.rs/Blic