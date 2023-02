PUSTINJSKI PESAK STIŽE U SRBIJU! Meteorolog najavio PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM:"Prljava" kiša očekuje se u ovim mestima

Sa severa Afrike ovih dana stiže nam vrlo topla vazdušna masa, a narednih dana zajedno sa njom stizaće i pesak iz Sahare, i to sutra, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

- Prolećno vreme se nastavlja. Maksimalne temperature više su i za deset stepeni od prosečnih. Danas i u petak očekuje se više oblačnosti, ali će i dalje ostati vrlo toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće od 13 do 19 stepeni, u Beogradu do 17. Počeće da duva i pojačan jugoistočni vetar, koji će posle podne i uveče u košavskom području biti jak, na jugu Banata povremeno i sa olujnim udarima. U petak će vetar u većini predela biti u skretanju na jugozapadni, a pojačan će biti samo u Bačkoj i na planinama.

Inače, narednih dana nad centralnom Evropom biće prisutan snažan ciklon, a južnije od našeg područja polje visokog vazdušnog pritiska. Istovremeno, nad zapadnim Mediteranom očekuje se ciklon, tj. polje niskog vazdušnog pritiska.

Ovakva sinoptička situacija usloviće da nad zapadnim Mediteranom preovladavaju snažna jugozapadna strujanja, a ona će da uslove da velike količine čestica peska iz Sahare stignu sa severa Afrike do Španije i Portugalije i do zapada Mediterana. Ove čestice peska potom će se zapadnim visinskim strujanjem transportvati preko oblasti Alpa do centralne Evrope, ali i do našeg područja, tako da nam pesak iz Sahare neće stići direltno, već preko zapadne i centralne Evrope.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Kako se u petak u Srbiji očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, kiša će sadržati čestice pustinjskog peska. Nešto više padavina biće uglavnom na severoistoku Srbije.

Slična situacija po pitanju peska očekuje se i tokom vikenda. Ipak, u severnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije očekuje se prodor veoma izraženog hladnog fronta, pa će u ovim predelima Srbije vetar biti u skretanju na severozapadni, prolazno na udare i veoma jak, a očekuje se i prodor veoma hladne vazdušne mase preko Panonske nizije. Jako severno strujanje pročistiće nad ovim predelima Srbije atmosferu od peska, dok će se južni i istočni deo Srbije i dalje nalaziti u prednjem i toplom sektoru ciklona, uz jako jugozapadno strujanje i uz prisustvo vrlo tople vazdušne mase, ali i uz prisustvo peska, pa će u tim predelima i dalje padati prljava kiša.

Napomenuto zahlađenje doneće severnim i zapadnim predelima Srbije drastičan pad temperature i prelazak kiše u vlažan sneg, uz pad temperature na nula stepeni, dok će na jugu i jugoistoku biti vrlo toplo, uz pljuskove sa grmljavinom i temperature do 20 stepeni.

foto: Nenad Kostić

U ponedeljak će zahlađenje stići do ostalih predela Srbije i potpuno račistiti atmosferu od peska nad našim područjem.

Dakle, ako ste rešili da narednih dana operete svoja vozila, najbolje bilo da te aktivnosti odradite tek sledeće nedelje, jer nas do kraja sedmice očekuju padavine sa česticama peska iz Sahare, odnosno u narododu pojave poznate kao '"prljave" padavine, savetuje Đurić.

Pesak iz Sahare prirodna je pojava i događa se pri aktulnoj sinoptičkoj situaciji. Jaki vetrovi podignu čestice peska visoko u atmosferu. Te čestice prelaze preko Sredozemnog mora, a vazduh postaje vlažan i bogad padavinama, tako da se onda u delovima Evrope ili našeg područja javljaju kiša ili sneg sa peskom, što je najviše vidljivo na vozilima ili u vidu crvenog ili žutog snega i zamućene atmosfere.

