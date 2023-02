OVO JE DETALJNI CENOVNIK ZA LETOVANJA 2023: Odmor od 10 dana može da vas košta i samo 78 evra! Popust i do 55 odsto

Pod kupolama Beogradskog sajma danas je otvoren 44. Međunarodni sajam turizma i 18. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca-oprema. Građani koji su željni putovanja i odmora već su u prvim satima otvoranja pohrlili da pronađu aranžamane za predstojeće leto. Sajamski popust na aranžmane se kreće od pet, pa čak do 55 odsto!

Najjeftiniji aranžman koji je ekipa Kurira pronašla na Sajmu iznosi samo 78 evra po osobi za desetodnevni odmor na Sitoniji u maju.

ZANZIBAR Aranžman od 1.450 evra foto: Shutterstock Zanzibar je poslednjih godina vrlo popularna destinacija za letovanje, a ovogodišnje cene su veće od 100 do 200 evra po osobi te iznose od 1.450 evra po osobi za 12 dana.

Već tradicionalno najveće interesovanje među Srbima vlada za letovanje upravo u Grčkoj, ali tu su i, prema podacima turističkih agencija, crnogorsko primorje, Turska, Egipat, a u poslednje vreme i Španija, Zanzibar, Dubai i Italija.

Sve o Sajmu turizma Sajam turizma traje od 23. do 26. februara Radno vreme Sajma od četvrtka do subote je od 10 do 19h, u nedelju od 10 do 18h

Pojedinačna ulaznica košta 450 dinara

Grupna ulaznica od minimum osam osoba košta 350 dinara

Poslovna ulaznica sa paketom pogodnosti iznosi 3.000 dinara

Parking za automobile košta 200 dinara po satu

- Sajamski popusti se kreću do 45 odsto, ali za sve posetioce Sajma turizma neke turističke agencije daju još dodatnih pet do deset odsto zavisi od destinacije i da li plaćaju aranžman u celosti - kažu za Kurir predstavnici turističkih agencija na Sajmu.

TURSKA Cene od 500 evra foto: Profimedia Predstavnici turističkih agencija na Sajmu turizma su saglasni da je zainteresovanost naših građana za letovanje u Turskoj sve veće. Ovogodišnje cene aranžamana sa hotelskim smeštajem iznose od 500 evra, dok je za one luksuznije hotele potrebno iskeširati i po nekoliko hiljada evra.

Ipak, pored Turske, Grčke, Španije i Italije ove godine su mnoge turističke agencije u ponudu vratile i Tunis kao destinaciju koja je veoma interesantna. "Ol inkluziv" u hotelima u Tunisu možete naći već od 650 evra po osobi za deset dana.

Popularna Prolećna putovanja Predstavnici na Sajmu turizma kažu za Kurir da su takođe popularna i prolećna putovanja. - Naši građani su zainteresovani za putovanja po evropskim gradovima naročito u predstojećim prvomajskim i uskršnjim praznicima.

Navode i da su ovogodišnje cene aranžmana u odnosu na prošlu godinu porasle u proseku od pet do deset odsto.

EGIPAT Cena od 700 evra pa naviše foto: Shutterstock Ovogodišnje cene letovanja u Egiptu su poskupele od 10 do 15 odsto te se minimalne cene za deset dana u hotelskom smeštaju kreću od 700 do 900 evra po osobi za "ol inklutziv".

- Pojedini hotelski smeštaj u Grčkoj je poskupeo i do deset odsto, ali Egipat je poskupeo čak i do 15 odsto. Međutim, što se tiče smeštaja na nekim ključnim destinacijama u popularnim letovalištima gde Srbi odlaze trudili smo se da zadržimo prošlogodišnje.

ŠPANIJA Od 900 evra Španija je iz godine u godinu sve popularnija destinacija za letovanje naših turista, a ove godine minimalne cene aranžamana iznose 900 evra za deset dana sa smeštajem i avionskom kartom.

Što se tiče hotela u Grčkoj koji imaju četiri ili pet zvezdica tu je došlo do povećanja do sedam odsto. Sajam služi za to da svako pronađe putovanje koje odgovara njegovom džepu.

GRČKA Cene već od 299 evra Letovanje u Grčkoj ove godine u apartmanskom smeštaju se može naći već za 300 evra za deset dana, dok se smeštaj u hotelima može naći od 470 evra pa naviše. Takođe, hotel sa tri zvezdice na Krfu možete naći od 600 evra pa naviše za deset dana.

I Crna Gora i Hrvatska su svake godine jedne od popularnijih destinacija za letovanje, a ovogodišnji smeštaj u apartmanima na crnogorskom primorju košta od 12 evra pa naviše, dok je hotelski smeštaj od 130 evra pa naviše.

