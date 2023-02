ŠOK PREOKRET: U Srbiju stiže HLADNI FRONT, u jednom delu zemlje biće 0 stepeni, a u drugom do 20 Celzijusa

Kraj ove sedmice dočekaćemo u znaku zimskog vremena sa snegom. Biće uslova i za obilnije padavine, a formiraće se i snežni pokrivač od desetak centrimetara.

Već nekoliko dana u Srbiji preovladava pravo prolećno vreme. Temperature su dostizale i 20 stepeni. Sneg se u potpunosti otopio na planinama do 1.000 metara nadmorske visine, a intenzivno se topi i na višim planinama. Ipak, i pored toga, na nadmorskim visinama iznad 1.500 metara snežnog pokrivača biće oko pola metra.

Vrlo toplo vreme očekuje se i u petak. Očekuje se povećanje oblačnosti i to će biti samo uvod u jače pogoršanje vremena koje se očekuje tokom vikenda. U Srbiji će u petak biti promenljivo oblačno i relativno toplo, ponegde sa kišom, a biće uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine se uglavnom očekuju ujutro i pre podne i to uglavnom na području Vojvodine, centralne i severoistočne Srbije.

Jutarnja temperatura biće od dva do deset stepeni, a maksimalna dnevna od 13 do 19 stepeni, u Beogradu do 17. Duvaće jugozapadni vetar. U predelima sa kišom očekuju se i čestice peska iz Sahare, koji će do našeg područja da se transportuju visinskim strujama sa zapada Evrope i preko Alpa, a do zapada Mediterana će stići visinskim strujama sa severa Afrike. Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem ciklona, a očekuju se i veoma burne meteorološke pojave.

U subotu će već tokom jutra hladni front doneti jače zahlađenje severnim predelima Vojvodine, a tokom dana i severnim i zapadnim predelima Srbije. Prodor hladnog fronta biće praćen jakom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a biće uslova i za obilnije padavine. Na području severne i zapadne Srbije u subotu se očekuje od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru. Vetar će biti u skretanju na severozapadni, prolazno na udare će biti i veoma jak. Istovremeno, na jugu i jugoistoku Srbije biće suvo i dalje veoma toplo, uz umeren jugozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od osam stepeni na severu Bačke do 18 stepeni na jugu i njugoistoku Srbije, u Beogradu do 14. Na severu Srbije i u Beogradu maksimumi temperatura očekuju se tokom jutra i prepodneva, a posle podne i uveče očekuje se osetniji pad, čak i za deset stepeni. Shodno zahlađenju, u toku večeri kiša će na planinama preći u sneg, a kasnije tokom večeri i noći kiša će preči u sneg i u Vojvodini, na severu i na zapadu Srbije i u Beogradu.

U nedelju će veći deo Srbije biti u hladnom sektoru ciklona, pa će biti hladno sa susnežicom i snegom, uz severozapadni vetar. U severnim, centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije očekuje se formiranje snežnog pokrivača od pet do 25 centimetara, a na planinama povećanje za deset do 30 centimetara. Južni deo Srbije i u nedelju će biti u toplom sektoru ciklona, a jugozapadni vetar biće praćen kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Nedelja će doneti i ogromnu temperaturnu razliku nad Srbijom. Maksimalna temperatura biće od nula stepeni na severu i na zapadu do skoro 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do jedan stepen. Sneg koji će padati u Srbiji biće veoma vlažan i težak, a stvaraće i probleme u saobraćaju, zbog čega će biti neophodna i zimska oprema. Kako su pred nama dani sa veoma a burnim vremenskim neprilikama, biometeorološka situacija biće veoma nepovoljna. U prilog tome ići će veoma visoke temperature, pad vazdušnog pritiska, a potom i drastičan pad temperature vazduha i to za 15 ak stepeni.

U ponedeljak i utorak očekuje promenljivo oblačno i prohladno, ponegde sa kišom, susnežciom i snegom. Maksmalna temperatura biće od tri do devet stepeni. Sredinom sledeće sedmice očekuje se manje otopljenje sa kišom, na planinama sa snegom, a počeće da duva jugoistočni vetar. Prosek maksimalne temperature za kraj februara je od šest do 10 stepeni. Ovih dana temperature su i za deset stepeni više od proseka. Tokom vikenda se očekuje jače zahlađenje i temperature će na severu i na zapadu Srbije opasti na vrednosti ispod proseka.

Kurir.rs/Telegraf