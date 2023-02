KOLIKO NOVCA TREBA DATI KUMOVIMA ZA SVADBU! Usijale se društvene mreže, pljušte komentari: Traže li sponzora?!

Među Srbima ne prestaje rasprava o tome koliko novca treba odneti na svadbu. Ponovo se pokrenulo pitanje "koverti", a novo nepisano pravilo kaže da se na svadbu ne može otići bez najmanje 100 evra. Što je nekada bilo 50 evra, za komšije, kolege, poznanike, sada je minimum 100 evra.

Povela se i diskusija na Tviteru i koliko novca treba dati kumovima na svadbi budući da su cene znantno porasle, pa poklon koji ste nosili pre dve-tri godine, sada dosta manje vredi.

"Pitanje za tviteraše. Da sutra kumujete, koliko bi novca mladencima stavili u kovertu? Pitam jer cene divljaju i nisam pametna šta sestru da posavetujem", napisala je jedna korisnica na Tviteru.

foto: Marina Lopičić

Usledili su brojni komentari, a mnogi su se složili oko cifre od 500 evra:

"Koliko si u mogućnosti, mi od kume ništa nismo ni očekivali, bilo nam je bitno da dodje, pošto je ona mogla da odbije, jer je to baš staro kumstvo. Njen deda je kumovao suprugovom dedi, burme smo mi kupili, apsolutno nije imala obavezu",

"Kakve pare, toster i to im je to. Šalu na stranu oko 500 mislim da je ok",

"Pitanje treba uputiti mladencima. Žele li kuma ili spozora. Kumstvo je čin ljubavi i poštovanja tako da kum treba da daruje mladence onoliko koliko je u mogućnosti da odvoji za dar, a ne koliko misli da mladenci očekuju"

"Ispod 500 nikako manje. Sve zavisi od običaja. Kod mene kum mora da kupi prstenje za mladence tj da pare pa oni izaberu, onda pare u kovertu, pa da se vidi da kum nije dugme kum kiti i muziku. A može i ono 'a od kuma televizor ili mercedes G-klasa' , mašinu.

foto: Profimedia

"Kumovali, stavili 400 evra. Pogača i torta. Za krštenje dece platili po 50 evra, zlatni dukat, odelce, peškir, kapica i čarape"

"Pre 10 godina sam dala 400, tolika mi je bila cela plata. Sad nemam pojma"

"U teško pitanje. Ako prate običaje onda kum stvarno kredit treba da diže za nečiju svadbu. Ako je normalno onda ne znam 200-500€ zavisi kakve je platežne moći"

"Ako je ona druga kuma ili kako se već kaže, sve zavisi odakle ste, jer koliko vidim da cene variraju na to mislim da smo mi iz malog grada i da je kod nas običaj bidermajer i sasvim ok do 200 evra ne preko toga"

"Zavisi od mogućnosti, ali otprilike 500 evra, mada sam lično više za neki poklon", bili su samo neki od komentara.

Kurir.rs/Mondo