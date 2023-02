STIŽE POMOĆ DECI KOJA SU OSTALA BEZ RODITELJA! Majka im umrla u avionu, a otac se ubio! Baka Ljiljana: HVALA, evo šta smo dobili

Pomoć dečacima koji su ostali i bez majke s bakom Ljiljanom Ivanoski i žive na Ceraku u garaži koja se zove stan stiže iz cele Srbije i sveta.

Potresna sudbina osnovca i tek postalog srednjoškolca, čija je majka Katarina Stamenković (41) umrla od pucanja aneurizme tokom leta za Dizeldorf, a čiji se otac ubio pre sedam godina, digla je humane ljude na noge.

U adaptiranoj garaži, bez prozora u dnevnoj sobi, s peći na drva za koju drva ni nema, s malom bakinom penzijom i još mizernijom porodičnom koju imaju od oca, a čija isplata je blokirana do okončanja ostavinskog postupka i rešavanja pitanja starateljstva, život moraju da nastave ova deca. Baka Ljiljana bori se za starateljstvo nad unucima. Ipak, u nesreći su se našli i dobri ljudi.

foto: Kurir

- Čovek iz Kuršumlije treba danas da mi dotera dva metra drva, čim ste objavili tekst zvao je - kaže za Kurir Ljiljana, koja je juče kad sam došla kod njih založila vatru da se ja ne bih smrzla, a oni su sedeli u hladnom jer su imali samo još koju cepanicu.

Osim toga uplate stižu sa svih strana, a među prvima je jedan ministar donirao 50.000 dinara - Goran Vesić, čelni resora za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu.

- Uplaćivali su ljudi sa svih strana, hvala im do neba. Zovu i iz Amerike, Engleske, Švajcarske, Herceg Novog, nema devizni račun, to bi trebalo ubrzo da regulišem, ali su mi javljali da su neki nekako poslali novac, pa to sada moram da vidim - navodi Ljiljana.

1 / 7 Foto: Kurir

I komšije s Ceraka su odmah skočile na noge.

- Doći će mi danas trojica njih da sve pogledaju, hoće da mi okreće stan, srede stolariju, izolaciju, u dečijoj sobi se pojavila i vlaga. Hvačla svim dobrim ljudima što nam pomažu u nesreći. Moje je sada da se izborim za starateljstvo, oni su moja deca, stalno smo zajedno i najbolje im je sa mnom. Ne dam ih nikome - kaže Ljiljana.

Kurir.rs