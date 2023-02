TELEKOM SRBIJA NAGRADIO NAJBOLJE PROGRAMERE MEĐU SREDNJOŠKOLCIMA: Poznati pobednici 12. mts app konkursa

Beograd, 28.02.2023. godine – Povodom 12. mts app konkursa koji organizuje Telekom Srbija, na onlajn prezentaciji predstavljena su kreativna rešenja talentovanih srednjoškolaca u vidu aplikacija za mobilne uređaje. Stručni žiri kao najbolje proglasio je aplikacije „Dođi na red“, tima iz gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada, „Tower Defense Game“, tima iz gimnazije „Boljai“ iz Sente, „E-vent“ i „Pawalk“, timova iz gimnazije „Bora Stanković“ iz Niša, kao i aplikaciju „N-Era“, tima iz Računarske gimnazije u Beogradu, a kompanija je timove učenika i njihove mentore nagradila Samsung Galaxy A53 mobilnim telefonima. Pobednike ovogodišnjeg konkursa tokom marta očekuje i učešće u 6. Regionalnom app izazovu, gde će se susresti sa timovima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

„Kroz strateške programe, Telekom Srbija veliku pažnju poklanja razvoju mladih talenata koji su pokretači pozitivnih promena u našem društvu. Živimo u vremenu naprednih tehnologija i znamo da one sa sobom nose kako dobre, tako i one manje dobre strane. Naš zadatak je da mladima pomognemo da iskoriste sve benefite savremenih tehnologija i da se zajedno fokusiramo na dobrobit koju one mogu da nam donesu. Iz pametnih glava mladih ljudi rađaju se ideje i projekti koji će sutra možda nekome da pomognu. Duboko verujemo da je to najispravniji način da tehnologije ostvare svoju pravu, pozitivnu namenu”, izjavila je Marija Bošković, direktorka Sektora za odnose s javnošću Telekoma Srbija.

foto: Telekom Srbija

Pred učeničkim timovima koji u svojim školama pohađaju stručne programe posebno prilagođene talentima iz oblasti računarstva, informatike i matematike, našao se zadatak za izradu aplikacija koje obogaćuju svakodnevicu i olakšavaju snalaženje u savremenom svetu brzih komunikacija. Žiri je odluku doneo na osnovu kriterijuma koji se odnose na funkcionalnost aplikacije, kompleksnost rešenja, dizajn, a posebno imajući u vidu njen doprinos unapređenju upotrebe mobilnih uređaja, kao i društveno odgovornu namenu aplikacije.

Učešće u 12. mts app konkursu bilo je važno i zanimljivo iskustvo za Boška Vasilića, Aleksu Dejanovića i Marka Ristića iz gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu.

„Oprobali smo se u nečemu novom za nas i videli zanimljive radove drugih timova iz cele Srbije. Pozivamo srednjoškolce da učestvuju u sledećem konkursu i vide kako izgleda timski rad i rad u IT industriji”, izjavili su članovi tima Macrohard.

Pozitivne utiske nose i članovi tima „SiadOR MK2“ iz Računarske gimnazije u Beogradu.

„Uživali smo u kreativnom procesu dizajniranja aplikacije, kao i u rešavanju tehničkih problema, kada bi se pojavili. Naš tim se veoma zbližio tokom rada na aplikaciji i sjajno je što nam je Telekom Srbija pružio ovakvu priliku“, ocenili su Ana Savić, Filip Srećković i Andrej Skupek.

Članovi tima „Tower Power“ iz gimnazije „Boljai“ u Senti, otkrivaju da su dugo radili na aplikaciji i pripremali se za prezentaciju, ali da su se svaki trenutak i uložena energija isplatili.

„Saveti žirija tokom prezentacije biće nam od velike koristi u budućem radu i mnogo nam znači što smo videli i aplikacije drugih učesnika. Već sa velikom motivacijom razmišljamo o sledećem mts app konkursu”, izjavili su Janoš Horvat, Mark Bujdošo i Robert Nađ.

Miljan Mitrović, Stevan Ranđelović i Mihajlo Petković , iz tima „Cipiripi“ i gimnazije „Bora Stanković” u Nišu, kažu da je prilika da pokažu svoje sposobnosti, steknu nova znanja potrebna za kreiranje aplikacija i unaprede rad u timu, ono što mts app konkurs čini jedinstvenim.

Svoje utiske o mts app konkursu dele i njihovi drugari iz iste škole, Nada Ristić, Milan Stojanović i Miloš Petrović iz tima „MNM“ koji pored timskog rada, ističu da im je konkurs pružio izvanredno iskustvo i ukazao na važnost socijalnog i komunikacionog aspekta u razvijanju aplikacija.

mts app konkurs uvršten je u selekciju prestižne evropske organizacije CSR Europe, do sada je 202 tima predstavilo čak 209 aplikacija, a njegov značaj je prepoznalo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

foto: Telekom Srbija

_____________________________________________________________________________________

Opisi pet najboljih aplikacija 12. mts app konkursa:

Aplikacija „Tower Defense Game”, (Gimnazija „Boljai”, Senta, tim „Tower Power”) predstavlja zanimljivu igru namenjenu svim uzrastima. Igra je smeštena u vreme starog Egipta, autentičnog dizajna heroja i oružja, a omogućava kretanje kroz nekoliko nivoa težine i strateško planiranje poteza. Aplikacija je odlična prilika za porodičnu zabavu, ali i učenje o ovom periodu svetske istorije.

Aplikacija „Dođi na red” (Gimnazija „Jovan Jovanovic Zmaj“, Novi Sad, tim „Macrohard”) omogućava korisnicima da virtuelno, iz svoje kuće, čekaju u redu. Nezavisno od toga gde se korisnik aplikacije nalazi, ona mu pruža priliku da putem jednostavnog interfejsa pronađe instituciju od interesa i stekne uvid u vreme potencijalnog dolaska na red, čime se sprečava stvaranje gužve i štedi vreme korisnika.

„E-vent” (Gimnazija „Bora Stanković”, Niš, tim „Cipiripi”) je aplikacija namenjena organizaciji događaja. Svi korisnici imaju mogućnost da naprave događaj ili da se priključe organizaciji nekog predloženog događaja. Postoje opcije za organizovanje javnih i privatnih događaja za koje je neophodan generisani kod za pridruživanje.

Aplikacija „N-Era“ (Računarska gimnazija, Beograd, tim „SiadOR MK2“) je namenjena edukaciji dece o značaju vitamina u ishrani, a to se postiže na zabavan način, putem igre.

„Pawalk” (Gimnazija „Bora Stanković”, Niš, tim „MNM”) je aplikacija koja pruža mogućnost povezivanja vlasnika kućnih ljubimaca i osoba koje bi o njima vodile računa. Aplikacija spaja lepo i korisno i omogućava vlasnicima pasa pronalaženje pravih ljudi koji bi brinuli o njihovim ljubimcima u trenucima kada su oni sprečeni.

Promo tekst