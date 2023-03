DA LI SE NA TERASU IZLAZI KROZ PROZOR? Fotografije stana za izdavanje na Dorćolu izazvale haos, kirija PRISTOJNA ali ovo...

Fotografije jednog stana koji se izdaje na Dorćolu nasmejale su korisnike društvenih mreža. Poznato je da stanodavci izadju sve i svašta, ali pojedini oglasi izazovu razne reakcije naroda.

Tako je ovaj oglas nasmejao mnoge, a svi su se pitali da li se na terasu izlazi kroz prozor.

- Izdaje se stan na Dorćolu 37 kvadrata plus terasa 20 m2, stan ima hodnik, jednu odvojenu sobu, odvojenu kuhinju i kupatilo. Stan je na devetom spratu, ima lift, klimu, internet. Cena je 350 evra plus računi, plus depozit - navodi se u opisu oglasa koji je objavljen na društvenim mrežama u jednoj od grupa za izdavanje stanova.

Oglas za stan foto: Printscreen Facebook

Žena koja je podelila oglas priložila je i fotografije stana. Korisnicima je nekoliko stvari zapalo za oko. Nije problem samo terasa, kažu, već i kuhinja koja je veoma uska.

- Pa ovo nije kuhinja, ovo je hodnik koliko ja vidim - napisao je jedan čovek u komentarima.

Pojedini su se našalili i rekli da je stan idealan za one koji žele da smršaju, jer u kuhinju ne može da se uđe.

- Na terasu izlazite kroz prozor - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini korisnici naveli su da je cena kirije za tu lokaciju pristojna, ali da stan nije funkcionalan.

