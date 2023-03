KO HOĆE PENZIONERSKU KARTICU, TREBA DA PONESE SAMO JEDAN DOKUMENT: PIO Fond za Kurir: Procedura traje PAR MINUTA, ovako se podiže

Noćas u ponoć,15. marta počelo je elektronsko prijavljivanje za penzionersku karticu na sajtu E-uprave, i na nju pravo ima oko 1,65 miliona penzionera u Srbiji. Ti penzioneri i korisnici ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja će sa karticom imati popuste i pogodnosti koje će moći da koriste od 1. oktobra ove godine. Ljudi se za nju mogu prijaviti u filijalama Fonda PIO ili klikom na link OVDE.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za Kurir kažu da je prijavljivanje za penzionersku karticu jednostavno, da traje svega par minuta, i da za njega nije potrebna nikakva priprema.

Najpre, kažu da je za prijavu potrebna samo lična karta.

- Budući da je predviđeno da se korisnici prijavljuju elektronski, preko portala na sajtu Fonda, ako se prijavljuju od kuće ili s mobilnog telefona, dovoljno je da ukucaju jedinstveni matični broj iz lične karte i popune još dva-tri polja, odnosno čekiraju saglasnosti, a ako dođu na šalter Fonda dovoljno je da pokažu ličnu kartu referentu, koji će umesto njih uraditi prijavu na isti način. Dakle, prilikom prijave za dobijanje Penzionerske kartice korisnicima je potrebna samo lična karta ili drugi identifikacioni dokument - kažu oni.

A ko nije u mogućnosti da izvadi karticu lično, može nekoga da ovlasti za to, kažu iz PIO fonda.

- Za korisnike koji iz bilo kog razloga ne mogu lično da se prijave za kartice, predvideli smo mogućnost prijave preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Osim toga, zakonski zastupnik ili punomoćnik umesto korisnika preuzima karticu kada bude izrađena i tom prilikom dostavlja dokumentaciju i to zakonski zastupnik dostavlja izvod iz matične knjige rođenih ili drugu javnu ispravu kojom dokazuje svojstvo zakonskog zastupnika, dok punomoćnik dostavlja punomoćje overeno kod javnog beležnika.

Prilikom prijave, navode, korisnici daju samo jedinstveni matični broj građana i biraju na koji način žele da ih Fond obavesti da su kartice odštampane da bi mogli da ih preuzmu.

- U zavisnosti od toga da li žele obaveštavanje telefonom ili preko mejl adrese, ostaviće nam svoj broj telefona ili mejl adresu. S obzirom na to da u pretežnom broju prijava nema papira, nema popunjavanja obrazaca, nema zavođenja, nema potpisivanja pri prijavi, postupak prijave je maksimalno pojednostavljen i traje do dva minuta. Priliko preuzimanja kartice Fond priprema obrazac popunjen podacima o korisniku i tada korisnik potpisuje izjavu o preuzimanju, zbog čega je neophodno da lično preuzme karticu - kažu iz Fonda.

Prijavljivanje, da ponovimo, može biti lično ili onlajn:

- Fond PIO je omogućio korisnicima da se za Penzionerske kartice prijavljuju elektronski, sa kućnog računara, mobilnog telefona ili tableta, a ko za to nema mogućnosti ili mu je jednostavnije, može da dođe u bilo koju filijalu ili ispostavu Fonda i zaposleni će ih prijaviti. Samo u izuzetnim slučajevima korisnik će podnositi rukom popunjen obrazac. Kako bi se odgovorilo na zahteve svih korisnika, do kraja marta svi šalteri Fonda biće otvoreni do 18.00 časova za korisnike koji nemaju mogućnosti sami da se prijave. Dakle, korisnici mogu da dođu u bilo koju filijalu ili ispostavu Fonda PIO, sa ličnom kartom ili drugim identifikacionim dokumentom, i zaposleni će ih odmah prijaviti - kažu za Kurir iz PIO fonda.

Za one koji bi da se prijave onlajn:

- Pristupanjem sajtu Fonda www.pio.rs u prvom planu na naslovnoj strani postavljeni su baneri, jedan za prijavu korisnika i drugi za prijavu društveno odgovornih firmi koje su zainteresovane da sa Fondom zaključe sporazume o saradnji, kako bi obezbedili popuste i druge pogodnosti za korisnike Penzionerskih kartica. Napominjemo da je pristup optimizovan ne samo za računare, već i preko mobilnih telefona i tableta i vrlo je jednostavan za korišćenje.

Na isti način, odnosno preko iste aplikacije radiće se prijava na šalterima Fonda.

- Fond PIO ima organizacione jedinice u 171 opštini u Srbiji, što znači da su svi spremni da na istovetan način odgovore potrebama naših korisnika u sistemu prijave za Penzionersku karticu, kao i kasnije prilikom preuzimanja kartice ili tokom korišćenja iste - zaključuju iz PIO fonda.

Kurir.rs / S. Trajković

