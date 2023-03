LEPA SONJA (28) NE VIDI NA LEVO OKO, OD TREĆE GODINE SE BORI SA KARCINOMOM: Živim u nadi da ću ozdraviti, MORAM DA POBEDIM (FOTO)

Moje ime je Sonja Lukan. Imam 28 godina. Ukupno sam 25 godina provela boreći se sa malignom bolesti. Imala sam samo tri godine kada sam dobila rabdomiosarkom, koji se vratio nakon dve godine kada su terapije ponovljene i ja sam tada bila izlečena. Ali tu nije bio kraj...

Ovako svoju ispovest za Kurir počinje jedna mlada heroina iz Novog Sada. Ona se hrabro bori sa ljutim neprijateljem. Njihova bitka traje maltene od kad je stala na svoje noge. I nema nameru, kaže, da mu popusti. Rešena je da ga pobedi.

Kaže, od 2000 do 2017. godine bila je zdrava.

Sonja Lukan foto: Privatna arhiva

- U tom periodu stekla sam i završila svoje obrazovanje fakultetskom diplomom inženjera grafičkog dizajna sa najvišom ocenom. Međutim, kada je trebalo da počnem samostalan život i poslovnu karijeru, dok sam pripremala diplomski rad, jula 2017., pojavio mi se novi tumor u nosu, olfaktorni neuroblastom kao posledica zračenja kada sam bila mala. Taj tumor je uspešno izvađen i ja sam puna poleta otišla u Englesku na specijalizaciju - priča ova mlada devoka. I sve do leta 2020. sve je bilo u redu, a onda joj je pronađen novi tumor, treće vrste, sinonazalni nediferencirani karcinom (SNUC) koji je bio vrlo agresivan.

- Našla sam se sama, 2.000 km daleko od kuće sa strašnom dijagnozom. Lekari u bolnici u Plimutu su mi izvršili komplikovanu kraniofacijalnu operaciju (odstranjivanje tumora otvaranjem lobanje i lica). Međutim, nisu primenili onkološke terapije (sistemska terapija, zračenje) i tumor se vratio. Imala sam još jednu operaciju, opet bez zračenja i tumor se ponovo proširio. Tada je došla moja majka i dovela me u nazad Srbiju jer su me engleski lekari poslali kući da umrem. Takođe, sedam meseci nisu uspeli da mi daju adekvatnu kardiološku terapiju za izbacivanje vode iz organizma zbog čega sam jedva hodala. Vozili smo se 500 kilometara taksijem do aerodroma u Londonu jer nisam mogla da hodam! - priča ona. Kaže, spas su joj, tad kad su je u Engleskoj otpisali, pružili srpski lekari. Među njima i ministarka zdravlja Danica Grujičić sa svojim timom.

Sonja Lukan foto: Privatna arhiva

- U Srbiju smo stigle 8. januara 2021. i zahvaljujući predanosti i visokoj stručnosti naših lekara u Kliničkom centru Vojvodine (dr Kiralj, dr Vuleković) i na Institutu u Sremskoj Kamenici (dr Dragana Grković, dr Nataša Miljković, dr Olivera Ivanov), moje srce je najpre kompenzovano adekvatnom kardiološkom terapijom u roku od dve nedelje, tako da više nije bilo viška vode, a odmah je urađen i MRI i upućena sam na X nož u Klinički centar Srbije gde su mi bukvalno spasili život (dr Igor Đan, dr Danica Grujičić). Tumor je nestao u roku od desetak dana!!! Od tada me na X-nožu u KCS leči izvanredan tim dr Danice Grujičić (dr Biljana Šeha) i u Sremskoj Kamenici dr Igor Đan, koji daju sve od sebe da mi izleče ovu tešku bolest (stalno se pojavljuju nove male metastaze). Posebno bih pohvalila dr Igora Đana i dr Biljanu Šeha, koji pored toga što su izvanredni onkološki radiolozi, imaju i neverovatnu empatiju prema svojim pacijentima - priča ona u jednom dahu. Po njihovoj preporuci, kaže, otišli su u martu ove godine u Ulm u Nemačkoj na specijalnu terapiju dendritičnim ćelijama koja je koštala 8.500 eura.

Sonja Lukan foto: Privatna arhiva

- To je platio moj brat. Međutim, kako je to samo početak sistemskog lečenja imunoterapijom tj. monoklonalnim antitelima, tj. najnovijim tehnologijama, ja sam se radi prikupljanja donacija za ovo preskupo lečenje, učlanila u humanitarnu fondaciju "Budi Human", gde smo od maja 2022. do danas prikupili novca za deset ciklusa imunoterapije monoklonalnim antitelima (mesečno 636.000 dinara) - priča ona. Kaže, kao mlada osoba puna energije i ambicija, verujem u nove tehnologije lečenja i naše izvrsne lekare koji će joj vratiti zdravlje i osloboditi sadašnjih tegoba.

- Kako sada, silom prilike, imam mnogo slobodnog vremena, a sprečena sam da radim posao za koji sam se školovala, bavim se crtanjem, čitam knjige i pišem po malo. Nadam se da ću jednog dana objaviti ovu moju priču, ovaj moj “hod po mukama”, koja će, dragi prijatelji, znani i neznani, biti posvećena vama i našoj zajedničkoj pobedi.

Mlada Sonja celog života zna za bol, za strah. Uvek strahuje od ljutog neprijatelja, ali je spremna da mu se suprotstavi. Ne vidi na levo oko, očekuje je još operacija.

Ali ima jedan siguran plan za budućnost - da živi.

Da bi imala dovoljno za terapije, mora da čeka pomoć dobrih ljudi.

Ko želi i može da pomogne Sonji Lukan da dobije imunoterapije, koje ne pokriva osiguranje RFZO, to može učiniti na sledeće načine:

foto: Printscreen/Budi human

Možete joj pomoći klikom na link OVDE.

Suzana Trajković

