PLATI AKO SI MUŠKO! Srbi zaratili na društvenim mrežama oko toga ko treba da podmiri račun na prvom sastanku!

Na Reditu se pojavio zanimljiv post u kome jedan korisnik izneo iskustvo svojih poznanika sa prvog sastanka sa devojkom i svađe oko toga ko treba da plati račun, tražeći mišljenje i iskustva ostalih korisnika ove društvene mreže. Odmah se razvila žestoka polemika i rasprava oko tog ako treba da plati muškarac ili žena.

Detaljno je opisao šta se desilo na prvom sastnku jegovog prijatelja i drugarice njegove devojke koji prenosimo:

"Pišem ovaj post inspirisan situacijom na dejtu koju su (veoma drugačije) opisali drugarica moje devojke i moj kolega koje smo pokušali (više - bili prinuđeni, pogotovo ja) da spojimo.

Naime, skoro me je devojka posle mog posla sačekala u gradu, ja sam tamo došao sa mojim kolegom koji je tog dana slučajno išao u istom pravcu. Tu se našla i njena drugarica, njih dve su pre toga sedele na kafi. I drugarica snimi ovog mog kolegu, pa kasnije krene ono tipično moderno provodadžisanje koje ja slabo podnosim - znate ono ona pita moju devojku da ona pita mene da ja proverim da li je kolega slobodan, pa kad sam ja proverio i ovaj je rekao da jeste onda mu ona poručuje da je on doda na društvenim mrežama ako hoće pa da njih dvoje izađu na piće.

Ništa, kolega iako je na prvu rekao da nije preterano zainteresovan ipak odigra po JUS-u i sve gore navedeno se nekako izdesi i na kraju oni izađu na dejt - međutim tu nastane situacija.

Na kraju dejta KOJI JE PO OBOMA DO TOG TRENUTKA ISPAO OK, kad je trebalo da se plati račun moj kolega kaže kao ti si htela da se nađemo, red je da ti platiš a ja ću sledećeg puta (po njemu hteo je da napravi mini-foru i "obezbedi" drugi sastanak). Ova mu hladno odgovori ja mislim da bi ovde ti trebalo da si muško. Ovaj se malo iznervira i na to joj kaže, ne boj se, u XXI veku vaše pare ne vrede manje od naših. I tu krene prepucavanje, da ne idem u detalje jer je ispalo malo ružno a i da ne doksujem ljude, devojka je na kraju u kafiću pred svima bacila pare na pod i izašla a ovaj je platio račun od svojih pa ju je onda jurio da je stigne i bacio joj te pare ispred nogu na ulici i okrenuo se 😁😁

Naravno, devojka i pogotovo ja, smo ispali grbavi, evo njih dve su celo veče pričale o tome kako smo mi muškarci neosetljiva stoka, te ona se sredila za debila, te žene izdvajaju velike pare na šminku i kozmetiku a mi to ne cenimo (čekajte, zar se beše ne šminkate zbog sebe ??) blablabla ja umro od smeha kad mi je kolega prepričao njegovu verziju u dve koncizne poruke 😃

Interesuje me vaše mišljenje, ko generalno treba da plati na prvom sastanku - jel se tu još uvek držimo tradicionalnih vrednosti; i šta mislite ko je trebalo da plati u ovoj konkretnoj situaciji ?"

Naravno usledili su mnogobrojni komentari i žestoka diskusija o tome ko bi trebalo da plati račun na prvom sastanku. Većina je smatrala da su i momak i devojka pogrešili, do onih koji su tvrdili da plaća onaj ko je pozvao na sastanak, i duhovitih da su prijatelji koji su ih spojili trebali da plate račun.!

Ovo su neki od komentara:

"Ja plaćam svoje račune ili bar pola ili se nudim jer ne vidim zašto ne bih jer zaradjujem plus dejt je uglavnom zajednicka ideja. A uglavnom biram neke mentole koji se ne vataju za novcanik!"

"Žene očekuju da muškarac plaća u velikom broju slučajeva. Malo je sada feminizam uticao da pričaju upravo to "hvata se za novčanik" ali ideja dejta je upravo ta - muškarac plaća".

"Zar nije feminizam borba za jednaka prava u ovom slučaju da oboje plaćaju makar pola pola".

"E sad, šala na stranu. Ko bi trebao? Svako ima različita misljenja, ali ako živimo u ravnopravnosti, svako plaća ono što je naručio, mada mi to bude previše "biznis" odnos.

"Muško treba da plati i svako ko kaže drugačije nije normalan po mom mišljenju. Nisam ni neki tradicionalista niti ultra moderan muškarac, al to su neke standardne stvari koje su šmekerske i koje se podrazumijevaju", smatra jedan korisnik Redita.

"Strah me da zamislim kakav je to muškarac koji dozvoli da mu đevojka plati piće na prvom dejtu zato što je ONA NJEGA ZVALA ZAMISLI, napisao je drugi.

