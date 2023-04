SRPKINJA OSTALA BEZ STANA I 100.000 EVRA ZBOG OFICIRA SA INTERNETA! Sve je više žena žrtava LJUBAVNIH PREVARA, a ovo im je ŠEMA

Šef Tužilaštva za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković otkrio je kako fukncionišu internet prevare, ko su prevaranti, a ko prevareni kao i detalje dve velike akcije koje su sprovedene u Srbiji.Kedna od njih je akcija hapšenja državljana Kine koji su se bavili kripto prevarama.

- U tim predmetima bilo je poziva domaćim državljanima da ulaganjem u određene finansijske instrumente, lokalno preduzeće koje je registrovano u Srbiji, ostvare zaradu. Ovo je klasična ponzi šema, ukoliko uložiš, pa dovedeš još petoro, onda ćeš dobiti 15, 20 hiljada dinara. U ovim slučajevim oštećeni su većinom bili penzioneri, slabog imovinskog primanja, pa su na ovakav način pokušavali da dopune svoja mesečne prihode. Čist primer kada neko zarađuje 40, 50 hiljada, pa "uloži" 20.000 to nije malo. Ukupna šteta se tu ceni na nekoliko miliona dinara. To je ono što mi znamo u ovom trenutku. Još nemamo pravu sliku, jer mislimo da se svi oštećeni nisu još javili.

Oštećeni su pozivani da učestvuju u razvoju preduzeća, da dovode još ljudi, pa su svi imali zadatak da klikću na određene reklame. Tada im je rečeno da će biti nagrađeni na takav i takav način. Sve je bilo po principu - uplatite toliko i toliko novca da bi došli u situaciju da zaradite više. I naravno nikakvo kliktanje ne dovodi do povećanja zarade, već se taj novac povlači, a onog trenutka kada se traži povraćaj novca više nikog tu nema. Oni su se predstavljali kao domaće firme, a osnovali su ih kineski državljani. Firmu su legano osnovali preko APR u Beogradu. Osniv

U akciji "Infiniti" prevareno je oko 128.000 ljudi, a sumnja se da su oštećeni za oko 22 miliona evra. Koji je njihov način "rada" bio?

- U pitanju je međunarodna akcija koja se u Srbiji vodi pod nazivom "Operater", a u inostranstvu "Infiniti". U ovom momentu imamo 29 domaćih državljana u pritvoru i jednog stranca zbog sumnje da su u produženom trajanju izvršili krivično delo prevare kao organizovana kriminalna grupa i krivično delo pranje novca. Šteta, prema izjavama oštećenih, iznosi 22 miliona evra. Međutim, mi sumnjamo da je ta šteta mnogo veća i u saradnji sa međunarodnim partnerima doći ćemo do prave cifre. Naša pretpostavka na osnovu elektronskih dokaza koji smo pronašli je da postoji mogućnost da je u svetu u raznim zemljama oštećeno preko 128.000 ljudi. Po mom tužilačkom uvrenju, a na osnovu dokaza ta dva preduzeća su napravljena da bi vršila krivična dela. Celo preduzeće je sredstvo izvrešnja. U pitanju je direktni socijalni inžinjering. To znači, negde na društvenoj mreži vidite reklamu koja vam nudi ostvarenje značajne zarade ulaganje u finasijske instrumente na globalnim finansijski tržištima. To fantastično zvuči, posebno kada na to dodate kriptovalute onda imate dobitnu kombinaciju. Klikom na tu reklamu, reklama vas vodi na sajt koji izgleda kao sajt brokerske firme koja trguje na međunarodnim berzama, otvarate nalog na tom sajtu i u tom momentu vi ulazite u prvu fazu podataka, agenata to jest prevaranata (po mom tužilačkom uverenju).

Možete li objasniti po kojim fazama su ljudi varani ?

Ta prva faza znači da ste vi spremni da budete prevareni. Koliko smo mogli da vidimo vi tu popunjavate jedan obrazac gde u isti ubacujete lične podatke, kolika su vam primanja, kakav vam je bračni status, kakvo vam je vlasništvo na nekretninama, da li imate želju da idete na more, na okean, na egzotična ostrva...Pravi jedan socijalni intervju. Nakon popunjavanja tog obrasca vi ulazite u narednu fazu kada vam nude takozvane edukative pakete koji bi trebali da vas edukuju kako da trgujete na berzama. Međutim, to nisu nikakvi edukativni paketi već skup linkova koji svako od nas može da pronađe istražujući internet. Ti paketi su iznosili od 80 do 1050 evra. Glavna stvar je u tome što nakon uplate tog novca da li preko bankarskog transfera vama se otvara račun za trgovinu, gde taj novac kojim ste navodno platili paket postaje vaš novac za trgovinu na berzi. Ovde je pretežno bila u pitanju trgovina kriptovalutama. Međutim, ono što je bitno reći jeste da ta trgovina u opšte nije ni postojala, vi novcem nikada niste kupili ni deo kriptovalute, već je taj novac odmah išao dalje kroz kriminalnu organizaciju na dalje pranje novca. Ono što posle tog edukativnog dela dolazi je kontakt sa drugim nivom prevaranata koji vas savetuju gde vi treba da uložite, ali ovog puta pravi novac. Od vas se traži da dodatno uložite 50.000, 100.000 evra, 200 hiljada evra...

Koji je najveći iznos uplaćen prevarantima?

Mi smo čak videli transakcije preko milion dolara jednog lica. Te transakcije ne idu bankarskim putem zbog takozvanih "ret flegova" za pranje novca već putem kriptovalutea. Dakle, žrtva kupi kriptovalute i onda tu kriptovalutu prebaci na račun koji mu je rečeno da prebaci od strane ovih agenata. Zatim, ta kriptovaluta odmah ide dalje na pranje novaca. Ništa se ne kupuje, a za to vreme na ekranu žrtva vidi u jednom veštačkom programu, koji nije vezan ni za jedno tržište na svetu, da je on ili ona kupio nešto i odmah ostvario zaradu od 15 do 20 posto. Ljudi tek na drugom ili trećem nivou primete da su prevareni. I to onog trenutka kad traže povraćaj novca ili isplatu zarade i kada im se to odbije. Prvi put su im vraćali novac i to je bio deo psihološke zamke. I onda su ove žrtve verovale da je to sve u redu i nastavle su zaista to sve da plaćaju. Kada se traži isplata značajnijeg novca ili zatvaranje računa odjednom se na ekranu prikazuje propast tog računa takozvanih pozicija kako su oni to zvali. Račun je na nuli tamo gde je nekad bilo 200, 500 hiljada evra. Imamo i primere da su "klijente" obaveštavali da su im ostali čak i dužni 10, 20 hiljada evra...Vrlo surovo. Naš rad na tom predmetu se nastavlja...

Zbog čega ljudi nasedaju na prevare putem interneta?

Razne su motivacije - neki zbog teškog života, neki zbog boljeg ručka, automobila...Nisam čuo da je neko na ovaj način pokušao da sastavi kraj sa krajem u toku jednog meseca. To je nešto što i dan danas mene zapanjuje. I policija i mi smo se godinama trudili da edukujemo koliko god možemo građane Srbije da ne veruju u ovu vrstu ponuda i da se poštede ekonomskog gubitka.

Vidimo male pomake, ali i dalje se šalju mejlovi o nasledstvu, zarobljenom novcu, ili bilo kakve finansije transakcije koja je negde zapela, a vi ste ti koji moraju to da otkoče...Međutim, ono što u poslednje vreme vidimo više jesu takozvane romantične prevare. Tu su pretežno u pitanju građanke Srbije koje putem komunikacije kroz društvene mreže stupaju u kontakt sa osobama koje se predstavljaju kao strani oficiri, raznih vojski u svetu i onda tu kreće komunukacija. Kada ta romantična šema već biva ostvarena i ženu uvuku u "lmubavnu vezu" taj navodni romantični oficir počinje traži novac za nešto. Da li je to selidba, premeštaj dece...

Vrlo su slični ti modusi koji daju tu potku za traženje novca. Ja sam bio zapanjen jer nije bilo samo predmeta od 100, 200 ili 500 evra koji se traže za neku vrstu te podrške. Nažalost, imali smo nekoliko primera gde su naše građanke prodavale i nekretnine. Ostajale su bez stanova, na njihove račune uplaćivale po 50-100.000 evra, ali se ta ljubav nikada nije realizovala.

