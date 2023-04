POSLE PLJUSKOVA SA GRMLJAVOM SLEDI OTOPLJENJE: Ulazimo u topli period, ali ponovo nas čeka zahlađenje!

Do četvrtka će biti relativno sveže uz čestu kišu i krmljavinske pljuskove, a onda se očekuje postepena stabilizacija i otopljenje.

Danas su mogući grmljavinski pljuskovi posle podne i rano uveče, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo i dodaje:

"Na planinama preko 1.000 metara nadmorske visine povremeno će padati sneg. Vetar će biti slab do umeren istočni i severoistočni, posle podne u okretanju na severozapadni smer i u zoni pljuskova na kratko može biti jak. U sredu i dalje promenljivo oblačno uz moguću slabu kišu i lokalan pljusak, ali će nestabilnosti biti nešto ređe u odnosu na protekle dane. Na planinama preko 1.000 mnv povremeno će padati sneg. Duvaće umeren, na udare i pojačan, severozapadni vetar, a duž većeg dela Jadrana prolazna bura.

Danas i sutra dnevni maksimum u predelima gde bude pretežno oblačno od +8 do +14 stepeni Celzijusa, a na tamo gde bude više sunca oko +18 stepeni Celzijusa.

Od četvrtka će uticaj visinskog ciklona oslabiti te će nad nama biti znatno više suvog i toplijeg vremena. Atmosfere neće biti sasvim stabilna i povremeno će i dalje biti lokalnih, grmljavinskih, pljuskova i to pretežno posle podne u brdsko-planinskom delu regiona. Vetar uglanvom slab, severnri, samo u zoni pljuskova na kratko pojačan. Temperatura u postepenom porastu, u petak maksimumi od +12 do +19 stepeni Celzijusa, a za dolazeći vikend od +14 do +21 stepen Celzijusa.

Od 24. aprila biće toplo uz maksimume koji bi lokalno mogli biti i oko +24 stepena Celzijusa, ali već od narednog utorka stoji signal za novo naoblačenje uz kišu, grmljavinske pljuskove i zahlađenje te bi oko 27. aprila maksimumi mogli biti od +8 do +15 stepeni Celzijsua, što je malo ispod proseka, zaključuje Čubrilo.

