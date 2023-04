SRAVNIO KUĆU SKORO DO TEMELJA: Jelena iz Leštana koju je bivši muž ostavio BEZ KROVA NAD GLAVOM van sebe! Saznala od njegove ĆERKE

Jelena J. (43), iz Leštana, kojoj je juče srušen sprat kuće u istom naselju, tvrdi da je to naredio njen bivši suprug Milan J. (44).

Kuća u kojoj živi sa petogodišnjom ćerkicom, u Kninskoj 24, u Leštanima, srušena je takozvanom viljuškom građevinske mašine, a od 130 kvadrata potkrovlja ostao je čitav samo hodnik!

- Znam da je to naredio moj bivši suprug. On je od svog druga naručio da poruši potkrovlje u kojem sam živela sa našom petogodišnjom ćerkicom. Taj čovek je policiji to priznao i na sebe priznao krivicu. Rekao je da mu je Milan tražio pare koje mu je dao na zajam, a pošto nije mogao, tražio je da sruši kuću. Laže za taj dug, jer je on prijatetelj sa tim čovekom već 20 godina - priča potreseno Jelena J., koja je odlučila da u javnost iznese svoju muku.

Ona navodi da se pretprošle godine razvela od supruga, koji je tražio razvod.

- Razveli smo se, a ja sa njim vodim spor oko kuće koju smo zajedno gradili 2017. godine. Sa njim sam u vezi od 2012, a u braku od 2014. godine i zajedno smo ulagali u kuću. Imali smo zajedničko preduzeće, u kojem sam bila vozač kamiona, a koje se vodi na njega. Kada smo se rastali, kuća je ostala na njegovo ime, kao i preduzeće. On mi je dao otkaz, pa sada radim u jednoj firmi u Rakovici kao vozač. Iselio iz kuće i otišao da živi u jedan od stanova u Kaluđerici, koje se ne vode na njegovo ime. Jedan se vodi na njegovog brata, a drugi na njegovu ćerku iz prvog braka koja ima 20 godina i živi sa majkom na Mirijevu - objašnjava Jelena.

Da je srušeno potkrovlje kuće saznala je od Milanove ćerke iz prvog braka.

- Ona me oko 13 sati nazvala i rekla "tata i Miloš su porušili kuću bagerom!". Kada sam došla, doživela sam šok. Od kuće je u prizemlju ostala samo garaža, sa lokalom. Sada jedino da se tu uselim. Moj bivši suprug ima zabranu prilaska jer me pretprošle nedelje prebio na placu, tako da sam završila u Urgentnom centru. Sa njim je tada bila i ta njegova nova devojka. Bila sam u modricama i nosila longetu sedam dana, a majka mi je pomagala oko ćerkice - priča ona.

Žena, koja je sada ostala bez krova nad glavom, ističe da je joj je bivši muž pretio i tražio da se iseli iz zajedničke kuće.

- Neću da to uradim jer smo je zajedno gradili. On je nekad radio u Gradskom preduzeću kao vozač, a ja sam bila u "Niš ekspresu". I onda smo sve radili za firmu koju smo otvorili. Ona i sada radi. Suđenje za podelu imovine je održano, a uskoro je trebalo da se održi drugo. Ćerkica je dodeljena meni. Moj advokat će da podnese protiv njega krivične prijave Drugom opštinskom tužilaštvu za podstrekavanje. Ovo je zločin, da ostavi učini takvo nešto svom detetu - naglašava Jelena J..

Jelena apeluje na nadležne institucije da reaguju, pošto je još jedna žrtva nasilja u porodici, koja živi u strahu za svoj i život svoje ćerkice.

Kurir.rs/Informer/D.Ć.