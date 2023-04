HAOS PRE SVADBE MLADENACA SA JUGA SRBIJE: Zakazali svadbu u Beogradu, a zbog onoga što su zahtevali od rodbine nastalo RASULO!

Sezona svadbi je počela, a mnogi novopečeni bračni parovi uveliko šalju pozivnice zvanicama za njihovo venčanje iz bajke.

Prava pometnja nastala je mesec dana pre jedne svadbe koju mladenci sa juga Srbije prave u Beogradu gde žive poslednjih godina.

- Svadba je zakazana za 14. maj u nekom modernom restoranu u prestonici, a obaveštenje smo dobili pre desetak dana. Pošto su oboje sa juga Srbije i ne odolaze često dole pozivnice su rodbini poslali porukom. Iako smo svi mislili da će se venčati u rodnom gradu - Leskovcu, oni su odlučili da to bude u Beogradu gde žive poslednjih godina i gde su im prijatelji - priča jedna komšinica, koja je želela da ostane anonimna i dodaje:

- Kada sam otvorila fotografiju pozivnice na Viberu baš sam se obradovala i isplanirali smo da ja i suprug odemo na svadbu da ih ispoštujemo pošto sin i snaja tada idu na put. Rečeno nam je da do 1. maja javimo koliko nas ide na veselje kako bi mladenci imali informaciju zbog mesta. Ja sam htela odmah da javim da ćemo ići ja i suprug jer ću kasnije zaboraviti... Pozvala sam našeg komšiju mladoženju, on se javio i saopštila sam mu da nas dvoje dolazi. Sudeći po reakciji nije bio iznenađen. Kaže da su računali mog sina sa ženom jer na veselje zovu samo mlade te zbog toga i prave u Beogradu jer najviše zovu prijatelje, a iz okoline Leskovca samo one gde su bili na svadbi.

Ističe i da je zbog toga bila u šoku.

Ima i ovoga Mladenci ne žele decu na veselju Nedavno se na društvenim mrežama pokrenula rasprava nakon pozivnice za svadbu u kojoj su mladenci naveli da gosti ne dovode decu.

- Njegova žena je dobacivala da je i ona očekivala samo mlade. Pokušala sam da objasnim da oni nisu tu tada i da zbog toga idemo ja i suprug kako bismo ih ispoštovali, ali ne vredi. Njihova reakcija i rečenica me toliko razbesnela da sam samo saopštila da onda niko ne dolazi. Opet sudeći po reakciji to im je više odgovaralo nego da dođemo mi stariji na to veselje.

Očigledno nismo bili poželjni. Kada se ovo proširilo po komšiluku da mladenci prave svadbu samo za mlade te i da su čak i najbližoj rodbini rekli da ne dolaze stariji već samo omladina nastao je pravi haos pa su mnogi bili uvređeni i saopštili su da niko neće ni doći.

