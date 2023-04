"ZGROŽENA SAM" Ministarka Grujičić nakon SKANDALA u Narodnom frontu: Oštro osudila medicinsku sestru koja je snimala GOLE ŽENE!

Ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić reagovala je na vest o medicinskoj sestri iz GAK "Narodni front" koja je suspendovana jer je snimke iz operacione sale širila na društvenim mrežama, odnosno uživo ih prenosila iz operacione sale Klinike.

Ona je istakla da niko nema pravo da snima pacijente i da zalazi u njihovu intimu, i pozdravila odluku direktora GAK-a da se ona suspenduje.

- Zgrožena sam činjenicom da je jedan zdravstveni radnik došao na ideju da prenosi ono što se dašava u operacionoj sali na Instagramu, Tik-toku ili bilo kojoj društvenoj mreži na internetu. Lično mislim da takva osoba treba da da prođe ponovo procenu Medicinu rade da li je sposobna da radi u takvim uslovima. Pozdravljam odluku direktora Mikovića da se ona suspenduje - kazala je prof. dr Grujičić.

Ona je napomenula da za dalje korake moramo se postupati kako nalaže Zakon o radu kako se ne bi došlo u situaciju da se na kraju sestri koja je sve ovo uradila plaća odšteta.

- Bukvalno sam zgrožena, i osuđujem to što je uradila. Nikada mi takva ideja ne bi pala na pamet, to je intima svakog pacijenta, niko ne sme da ih snima bez obzira na to da li im se vidi lice ili ne - rekla je ministarka zdravlja i kazala da je čudi da niko to nije prijavio ko je primetio da ona snima

Kurir.rs/Telegraf