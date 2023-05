ŠTA JE PRAVOSLAVNA PSIHOTERAPIJA I KAKO IZGLEDA OVAJ TRETMAN? Veroučitelj Nedić: Pacijenti kažu da im je posle 3 časa ZNATNO BOLJE

Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici počela je da primenjuje pravoslavnu psihoterapiju po uzoru na Vladetu Jerotića. Ova vest čini se otvorila je više pitanja, nego što je dala odgovora.

U vreme kada oko 10 odsto dece i mnogo više odraslih pati od simptoma depresije, a odlazak kod terapeuta je i dalje tabu tema, nekoliko entuzijasta iz Sremske Mitrovice rešilo je da to promeni.

U zajedničkom cilju da spasu duše pacijenata, tim lekara i teologa spojio je medicinu i veru i pokrenuo pravoslavnu psihoterapiju.

Veroučitelj Stefan Nedić uključio se u emisiju Puls Srbije gde je otkrio kako ove terapije izgledaju, ali i otkrio da li mogu da se spajaju nauka i vera.

Veroučitelj je objasnio da nema razlike između vere i medicine, jer i medicina leči čoveka i daje mu podršku u životu, kao i vera.

- Pravoslavna psihoterapija je grana medicine i teologije koja se zasniva na radionicama koje obrađujemo, a to su ljubav, dobrota i sve one hrišćanske vrline i sveobuhvatne teme. Pitaju se mnogi, a možda su i tabu teme, razlike između vere i medicine, ali nema razlike. Medicina leči čoveka i daje mu podršku u svemu u životu, a tako isto i vera - rekao je Nedić i dodao:

- Mi smo prezadovoljni odzivom jer nam dolaze pacijenti drugih religija i konfesija. Tako da smo te radionice tako i koncipirali da se neograničavamo na pravoslavlje, već da budemo jedan vid podrške i potpore svima koji to žele.

Našta se ljudi najčešće žale, ali i koliko jedna radionica zapravo traje, upitala je voditeljka Anastasija Čanović. Veroučitelj je otkrio da radionice traju od 30 do 45 minuta na odeljenju, a najčešći problemi sa kojima se pacijenti suočavaju su tipa emocionalne otuđenosti.

- Čas traje od 30 do 45 minuta na odeljenju. Najčešće se ljude žale na otuđenost, osećajnost nemoći, odsustvo ljubavi, mržnju koju dobijaju od svojih najbližih, zapostavljenost emocionalnu i duhovnu. Dakle, uglavnom su tog tipa emocionalne otuđenosti i pomažemo im kroz naše teme koje su iz Svetog Jevanđelja. Nama mogu da se jave i van bolnice jer smo mi i crkveno vrlo aktivni. Radimo i u određenim školama, a ja sam i u odboru za versku nastavu. Tako da kada nisu na odeljenju, a to odeljenje je sekundarnog tipa, oni se zadržavaju od 7 dana do 2 nedelje u odnosu od problema ili se dalje hospitalizuju u nekim drugim centrima. Tako da ako je pacijent na odeljenju 7 dana ili do 3 nedelje, kaže da su mu sasvim dovoljna 3 časa da zajedno sa psihijatrijskom terapijom njegovo stanje bude znatno bolje - istakao je Nedić.

