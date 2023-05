TRI NOĆENJA ZA 500 EVRA! RODITELJI POBESNELI, DECA OČAJNA: Maturanti ostali bez ekskurzije, agencije isti aranžman nude za 159!

Učenici Tehničke škole u Valjevu neće otputovati u Toskanu jer se od četiri odeljenja prijavilo samo 12 đaka, roditelji ljuti što su im nametnuli, kako kažu, tako nerealnu cenu

Maturska ekskurzija đaka Tehničke škole u Valjevu otkazana je jer se za nju prijavilo samo njih 12 iz ukupno četiri odeljenja, a razlog tome je skoro pa tri puta viša cena aranžmana nego što bi bila preko neke agencije!

Roditeljima je ponuđeno da deca putuju za 500 evra, a mnogi za to nisu imali novca. Aranžman "proleće u Toskani" koji obuhvata petodnevno putovanje (tri noćenja s doručkom) inače se preko turističkih agencija nudi i za 159 evra po osobi!

Jasmina Andrić Selaković, majka jednog učenika, za Kurir kaže da su roditelji revoltirani ponudom škole.

- Ekskurzija je trebalo da se održi od 11. do 16. maja, ali bilo je premalo prijavljenih. Ljudi za to jednostavno nemaju novca. Iako je moglo da se podeli na rate, cena je zaista nerazumna. Razredna je rekla da joj je mnogo žao što deca ne idu. I deci je žao, ali mnogi nemaju toliko para. Posebno smo se šokirali kad smo videli da takvi aranžmani preko turističkih agencija koštaju 199 evra, mada se mogu naći i za manje para - kaže ona.

I zaista, kad se prelista ponuda putovanja u Toskanu, može se videti da slični aranžmani u maju zaista koštaju 199 evra, da im je to realna cena, a neke agencije nude i "last minute" ponude za 159.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne agencije turističkih agencija (Juta), za Kurir kaže da je više faktora zbog kojih je cena ekskurzije viša od regularnih aranžmana i da je na roditeljima da li će da plate i pošalju dete ili ne.

- Organizovane ekskurzije imaju uračunate troškove kojih inače nema na turističkim putovanjima. Plaćaju se i smeštaj i dnevnica za lekare, vodiče, animatore, profesore, dva vozača. Sve to su veliki troškovi, na koje se moraju platiti i porez i doprinosi, koji su takođe veoma visoki. Svakako, u pitanju su aranžmani agencija koje su dale svoje ponude na tenderu, a njih je odabrala škola i sve to su izglasali roditelji. Oni imaju pravo da traže na uvid specifikaciju svih troškova, da se vidi zbog čega bi cena puta bila tako visoka - kaže Seničić.

Da je odgovornost negde i na roditeljima, kaže i Milorad Antić, predstavnik Foruma beogradskih srednjih stručnih škola.

- Razumljivo je što većina roditelja nije imala para da plati ovu ekskurziju, a da bi se ona realizovala, treba minimum 60 odsto roditelja da da saglasnost. Ipak, tu je odgovornost i na roditeljima. Ako je ponuda prošla rukovodstvo škole, morala je i savet roditelja. Jedan do dva roditelja u svakom razredu podiže ruku kad se ekskurzija izglasava. Ta odluka je njihova jednoglasna. Činjenica je da nam ekskurzije propadaju, da nema obrazovnog dela - kaže Antić. On dodaje da nastavnici imaju dnevnice od pet do 10 evra po učeniku i da je njihova odgovornost velika.

Provera Iz škole se ne oglašavaju Nakon što su nam se roditelji požalili na bezobrazno visoku cenu aranžmana za učenike, probali smo da stupimo u kontakt s rukovodstvom škole. Poslali smo im i mejl. Odgovore na pitanja da li je ovo tačno, zbog čega je i kako formirana ova cena, i da li je tačno da ekskurzije neće biti nismo dobili do zaključenja ovog broja.

Suzana Trajković

