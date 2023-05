Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji iz Brisela posle sastanka sa premijerom lažne države Aljbinom Kurtijem, kome su posredovali predstavnici EU, Đozep Borelj i Miroslav Lajčak.

Na sastanku je usvojena Deklaracija o nestalima, ali predsednik Vučić nije optimista po pitanju formiranju Zajednice srpskih opština.

"Veoma sam zabrinut, jer po ključnom pitanju - formiranja ZSO - jasno je da Priština ne želi da ispuni svoju obavezu od pre 10 godina. Meni je jasno. I to sam znao, ali danas smo prvi put došli do zida i bilo je jasno od trenutka kada je predstavljan Nacrt upravljačkog tima, način na koji su pokušali da unize dve žene koje su to radile na dobar i profesionalan način, do reakcije posle toga, da je to za njih neprihvatljivo jer se kosi sa ustavom, jer ne žele Republiku Srpsku... Iako u svim članovima Nacrta jasno se poziva na prethodno dogovorene članove iz 2013. i 2015. Nema nijedne tačke u kojoj se govori o nečemu što već nije dogovoreno", počeo je predsednik Vučić.

foto: Printscreen/TV Pink

"Čućete bezbroj izgovora. ali suština je ovo. Treća tačka, jednako važna, trenutna situacija posle sramnih i nelegitimnih izbora na severu Kim, gde je glasalo 3,4 odsto stanovništva, kako da se prevaziđe".

"EU je izašla sa svojim predlogom, ja sam prihvatio taj predlog, ali Priština je i to odbila. Ja sam smatrao da je važno da očuvamo stabilnost. Nadam se da će do dvadeset i nekog biti nekog ko će moći da utiče na promenu stava Prištine".

