SUNČAN DAN PRED NAMA, DO 25 STEPENI: U ova 2 dela Srbije mogući pljuskovi! Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na istoku i jugoistoku zemlje se od podneva očekuju naoblačenje i kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar koji će biti povremeno jak na jugu Banata. Najniža dnevna temperatura biće od šest do 12 stepeni, a najviša od 22 do 25 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas vreme biti pretežno sunčano, a od pdneva oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu biće oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni.

Vreme narednih dana

U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka. Popodne može biti ređih lokalnih pljuskova na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 14°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U ponedeljak naoblačenje sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Oblačnost se premešta od severa ka jugu Srbije. Od utorka do kraja iduće sedmice vrlo promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i povremenu kišu.

