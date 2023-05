HLADAN I KIŠOVIT DAN PRED NAMA! RHMZ najavio padavine: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja nedelje

danas do 18 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, na istoku i jugu povremeno sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od četiri do 10, a najviša od 15 do 18, u Negotinskoj Krajini do 13 stepeni. Slab severni vetar posle podne biće u skretanju na istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći u košavskom području u pojačanju.

U Beogradu će biti umereno oblačno, tokom prepodneva sa umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom koji će krajem dana i tokom noći biti u pojačanju. Jutarnja temperatura biće oko osam, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

Košava i česte padavine

"Od sutra pa do kraja sedmice u Vojvodini, Pomoravlјu i Podunavlјu duvaće košava, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa udarima olujne jačine. Tokom dana promenlјivo i nestabilno vreme - u sredu se kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom očekuju u južnim i istočnim predelima, krajem dana i zapadnim, a od četvrtka u svim krajevima naše zemlјe sa uslovima i za lokalno veću količinu padavina", navodi se u najavi RHMZ.

U petak i za vikend promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda i kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.

