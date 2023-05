DOK DIREKTORKA "RIBNIKARA" IGNORIŠE POTREBE VII/2, JAVNOST IH RAZUME: Zahtevi roditelja su opravdani!

Iako direktorka OŠ "Vladislav Ribnikar" Snežana Knežević po svemu sudeći ignoriše potrebe roditelja i đaka VII/2, pred čijim očima se 3. maja dogodio gnusni masakr u kom je učenik (13) tog odeljenja ubio devetoro đaka i čuvara, javnost podržava njihove zahteve koje su uputili Ministarstvu prosvete, ocenjujući da su oni razumljivi i opravdani.

Roditelje dece iz VII/2 zahtevaju, između ostalog, hitnu suspenziju direktorke bez daljeg odlaganja do okončanja istrage, utvrđivanje njene lične odgovornosti za nastali tragični događaj i kasnije postupanje prema učenicima i roditeljima VII/2.

Kao razloge za nezadovoljstvo radom direktorke roditelji su u dopisu ministarstvu naveli "gotovo konstantno izbegavanje da se roditelji VII/2 odeljenja neposredno blagovremeno i tačno informišu šta škola i nadležni organi preduzimaju o ovim i drugim pitanjima, već se te informacije dobijaju iz medija", "izbegavanje pisane komunikacije s roditeljima od strane direktorke škole, iako su roditelji postavljali pisanim putem - elektronskom poštom - određena pitanja i predloge", kao i "nepostojanje jasnog plana i programa rada sa učenicima i roditeljima".

foto: Dado Đilas

Direktorka Snežana Knežević ni juče nije želela detaljno da razgovara o zahtevima roditelja, a kao razlog navela sledeće:

- Kada dobijem njihov zvanični zahtev, tada mogu da komentarišem i da odgovorim, a sada ne mogu ništa da kažem jer još uvek nisam dobila ništa zvanično. Pretpostavljam da ću i ja dobiti taj dopis - kratko je rekla Kneževićeva za Kurir.

Roditelji VII/2 su u dopisu zahtevali i suspenziju psihologa Lidije Maksić, kao i pedagoga Jelene Vujičić do okončanja istrage i utvrđivanja njihove lične odgovornosti. Takođe, ranije iznete zahteve roditelji su dopunili novim te traže izradu posebnog nastavnog plana i programa za ovo odeljenje za završetak sedmog, pohađanje osmog razreda i polaganje male mature, kao i da se učenici vrate u istom sastavu, bez popunjavanja đacima iz drugih odeljenja.

Novi zahtev je i formiranje zdravstvene dokumentacije učenika i roditelja koji se nalaze na psihoterapiji.

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić smatra da su ovi zahtevi opravdani.

- I sam sam nakon tragedije tražio ostavku direktorke i svih rukovodilaca u školi, zajedno s psihologom i pedagogom, kao i da se ispita njihova odgovornost, jer je očigledno da nije bila dobra saradnja u školi. Što se tiče formiranja posebnog nastavnog plana i programa, to može biti problem jer ceo program treba da prođe kompletnu proceduru i treba da bude usvojen.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

Ipak, toj deci se može izaći u susret i pomogne im se tako što bi im se olakšalo gradivo na bilo koji način kako ne bi bili toliko opterećeni time - rekao je Antić za Kurir.

On podržava i zahtev roditelja za utvrđivanje odgovornosti svih koji su doprineli ugrožavanju privatnosti te dece i roditelja:

- Sve one koji putem društvenih mreža upućuju pretnje deci treba krivično goniti kako se ovakve tragedije ne bi ponovile. U skladu sa zakonom to treba sankcionisati, a sud je taj koji treba da donese mere koje treba poštovati.

Psiholog Dragica Mihajlović pretpostavlja da su zahtevi roditelja formirani nakon razgovora s decom te i da treba ispoštovati sve što ta deca kažu, ali da ne dođe do zloupotrebe.

Igor Đorđević Danas novi sastanak saveta roditelja Roditelji đaka VII/2 su se ogradili i od istupanja i delovanja predsednika saveta roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar" Igora Đorđevića, koji je za Kurir rekao da takođe nije video ništa zvanično, već je te zahteve pročitao u medijima: foto: Petar Aleksić - Zbog toga ne mogu ništa da komentarišem sada. Ono što mogu da kažem jeste da je u nedelju sastanak saveta roditelja na kome ćemo, pretpostavljam, pričati o tome.

- Toj deci će trauma ostati, naše društvo je takvo da gubitak čoveka shvatamo kao stres, a ova deca su sve to videla i čula. Zato treba da stanemo iza njihovih zahteva i da čujemo šta ona kažu. Ukoliko smatraju da će na taj način lakše prebroditi traumu, to treba ispoštovati - smatra ona.

foto: Kurir tv

Zorica Mršević Ne treba izolovati razred Zorica Mršević, istraživačica fenomenologije nasilja s Fakulteta za evropske pravno-političke studije, podržava zahtev roditelja da decu ovog odeljenja treba držati zajedno. foto: Kurir tv - Tu decu vezuje zajednička trauma i zato ih treba držati zajedno. Oni će još godinu dana biti u tom sastavu, posle ih čeka srednja škola, nova adaptacija na razred, okolinu. Međutim, nema razloga da se tu zabranjuje dolazak novih đaka. Pitanje je da li će neko doći u taj razred i zbog čega, ali svakako ga ne treba zatvarati i izolovati.

Naši sagovornici su imali najviše nedoumica u vezi sa formiranjem zdravstvene dokumentacije učenika i roditelja koji se nalaze na psihoterapiji.

Zahtevi roditelja VII/2 Novi Hitna suspenzija direktorke OŠ "Vladislav Ribnikar" Snežane Knežević, psihologa Lidije Maksić i pedagoga Jelene Vujičić

Da nadležni organi odrede jednu osobu ili manju grupu za neposrednu komunikaciju i koordinaciju aktivnosti sa roditeljima odeljenja VII/2 zbog svojih specifičnosti

Izradu i usvajanje posebnog nastavnog plana i programa završetka sedmog i pohađanja osmog razreda za odeljenje VII/2, uključujući i polaganje male mature

Formiranje zdravstvene dokumentacije učenika i roditelja koji se nalaze na psihoterapiji, a po posebnom zahtevu svakog od roditelja

Da se svi preživeli učenici našeg odeljenja intaktno vrate u svom sastavu, bez obzira na to koliko bude učenika i bez popunjavanja učenicima iz drugih odeljenja

Preduzimanje mera na otkrivanju, eventualnom krivičnom gonjenju i suđenju počiniocima koji putem društvenih mreža upućuju pretnje deci radi suzbijanja i dalje prevencije ovakvog vida delovanja

Stari

Da se izvrši rekonstrukcija tragičnog događaja i status istrage povodom toga i o tome obaveste zainteresovane strane u skladu sa zakonom

Šta će biti sa dečakom i u kom su statusu njegovi roditelji jer postoji veliki strah da će on biti na slobodi

Šta će se i kako, osim obezbeđenja sredstava, konkretno preduzeti povodom predloženog renoviranja prostorija škole

Šta je konkretno preduzeto ili će biti preduzeto povodom zahteva za utvrđivanje odgovornosti ljudi koji su izneli u javnost spisak sa imenima dece iz odeljenja, a koji je obišao ceo svet, kao i fotografije roditelja i dece te da se zbog takvog postupka odgovorni sankcionišu u skladu sa zakonom

- Oni koji su na psihoterapiji to mogu da dobiju na lični zahtev, ali jedino oni mogu imati uvid u sve to. Može biti i radi podizanja tužbe, ali samo da ne dođe do zloupotrebe - zaključuje Mihajlovićeva. Iz Ministarstvu prosvete nismo dobili komentar na zahteve roditelja koje su im poslali.

Kurir.rs/ A. K.

foto: Kurir

