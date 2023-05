PRAVO I ETIKA: ODBRANA ČOVEKA, NE DELA! Struka saglasna: Ne poistovećujete lekare sa njihovim pacijentima? Nemojte ni advokate!

Osim potresa u čitavom društvu i suočavanja sa užasom koji je donedavno bio nezamisliv, masakri dece, devojaka i mladića počinjenih u Beogradu i u okolini Mladenovca proizveli su razumljivu nedoumicu i kod advokata.

Koje su granice odbrane, i može li advokat da odbije slučaj iz ličnih stavova, ili advokatska praksa propisuje nešto drugo?

Advokati Ana Selak i Strahinja Milovanović gostovali su u jutarnjem programu Redakcija i dali uvide u delovanja advokata iz ugla etike u pravu, u slučajevima koji su obeležili Srbiju početkom maja, 2023. godine.

Nije lako, započinje Selak razgovor i kaže da su delimično jasne nedoumice u kojima se često nalaze advokati, ali da ih profesionalnost rešava striktnim praćenjem zakona i Kodeksa advokata.

- Nije lako nemati nedoumicu, ali ne bi trebalo da postoji. Mi ne branimo delo, nego čoveka i tu smo da se postaramo da sprovedemo zakonit postupak, na koji svako ima pravo, bez obzira šta je učinio - rekla je Selak.

"Advokat mora da brani konkretno i da se ne izruguje žrtvama."

Milovanović dopunjuje sagovornicu ovim rečima i smatra da su neka dela neodbranjiva, ali da pristup odbrani mora biti zakonit.

- S obzirom na to da advokati imaju taksativno nabrojane razloge zbog kojih mogu opravdano odbiti neki slučaj, oni to ne mogu uraditi zbog javnog odnosa prema slučaju, prirode krivičnog dela... To nisu opravdani razlozi za odbijanje nekog predmeta. Postoje nabrojani razlozi u kodeksu advokata, zbog kojih se odbrana može odbiti. Advokati svoj posao obavljaju u skladu sa zakonom - kaže Milovanović.

Profesionalci ne razmišljaju o moralnosti, smatra Selak.

- Ako branilac veruje da ne može da pruži odbranu to jeste razlog da on to odbije, ali profesionalci ne razmišljaju o moralnosti - kaže Selak.

Ono što može advokat da se pobrine, Milovanović je izričit, je da se pobrine da sve zakonske odredbe ispuni.

- Ne možete čarobnim štapićem nekog odbraniti i otkloniti njegova dela. Nekad su nama vezane ruke. Pratimo postupak zakonski i brinemo o optuženom, ali krajnju odluku donosi sud - rekao je Milovanović.

Voditeljka Olja Lazarević daje paralelu odbrane advokata iz Amerike, odnosno srčanoj odbrani advokata koju možemo videti u američkim serijama i njihovog pristupa u teškim slučajevima ubistva, pa je kroz tu sliku i pitala goste:

- Koliko su realne takve situacije u praksi generalno i u Srbiji?

- Naš sistem je da pratimo francusku školu prava i ona je jedna od retkih koja gleda sve kroz moralnu prizmu. Kod nas postoji Kodeks, koji definiše te usluge - rekao je Milovanović.

Selak ističe važnost nepoistovećivanja advokata sa njihovim klijentima.

- Kao i što lekare ne poistovećujemo sa njihovim pacijentima, ne bi trebalo da to radimo ni sa advokatima! Pođimo od toga šta bi ste vi odradili na njihovom mestu. Ako imate pravo na jedan poziv, vi ćete pozvati stručnjaka. Kada bismo pošli od sebe javnost ne bi imala dilemu - kazala je Selak.

