DŽENIFER I DŽONATAN POSTALI DRAGANA I JOVAN PA SE NASTANILI U SRPSKOM SELU: Pripadali mormonima, a evo zašto su došli baš kod nas

Američki par Dženifer i Džonatana Fut zasnovali su porodicu u Prilikama kod Ivanjice i prelaskom u pravoslavnu veru dobili nova krštena imena – Dragana i Jovan.

foto: YOUTUBE/INFO LIGA IVANJICA/SCREENSHOT

Srbiju su prvi put posetili novembra 2020. godine kada su se zaljubili u prirodne lepote naših krajeva, ali i oduševili gostoljubivošću našeg naroda.

"Poštujem iskrenost i odvažnost srpskog naroda. Prija mi gostoljubivost ovih ljudi. Kada smo došli u posetu jednom prijatelju, njegovi roditelji su nas dočekali kao svoju decu“, rekao je Džonatan. Način života je mnogo opušteniji nego u Americi, gde je tempo veoma ubrzan i nema se vremena za porodicu i prijatelje, dodali su.

foto: YOUTUBE/INFO LIGA IVANJICA/SCREENSHOT

"Takođe, tamo nismo imali vremena ni jedno za drugo i baš nam je lepo da se ovde ponovo povežemo“, kazala je Dženifer za Infoliga Ivanjica.

Kao pripadnici mormonske crkve u državi Njujork Dženifer i Džonatan su bili veoma aktivni, međutim pravi mir i utehu našli su u pravoslavlju.

"Odmah po dolasku u Srbiju upoznali smo se sa pravoslavnom verom, ali presudan je bio susret sa sveštenikom Aranđelom, koji odlično govori engleski. Kroz razgovor sa njim shvatili smo razlike između onog što smo dosada imali priliku da iskusimo i pravoslavne vere u koju smo se odmah zaljubili. Lično sam se osetio toplinom i duševnim mirom, zbog čega sam odlučio da se krstim u pravoslavnoj crkvi“, objasnio je Džonatan.

foto: YOUTUBE/INFO LIGA IVANJICA/SCREENSHOT

Prema rečima sveštenika crkve u selu Prilike, Aranđela Petrovića, susret sa ovim američkim parom bio je zaista nesvakidašnji.

"Prvi susreti nisu upućivali na to da će da se krste ili postanu pravoslavni hrišćani. Pozvao sam ih da se upoznamo, da vide našu crkvu… Došao sam kod njih u kuću i video da ikonu svetog Đorđa. Počeo sam da im pričam o tome da je porodica koja im je prodala kuću slavila ovog sveca. Prvo je Dženifer izjavila da želi da se krsti, a nakon nekoliko nedelja i Džonatan je izrazio tu želju. Dogovorili smo se da to bude na slavu svetog Đorđa“, ispričao je on.

Dženifer je dobila ime Dragana jer je "drage naravi“, a Džonatan je izabrao ime Jovan koje mu je kum preporučio.

Kurir.rs/MONDO/Infoliga