BEZBEDNOST HRANE IZ LABORATORIJE POD ZNAKOM PITANJA! Specijalisti za ishranu upozoravaju da je GMO uzrok OVOG VELIKOG PROBLEMA

Dve američke kompanije "Apsajd fuds" i "Gud mit", saopštile su da su, kako navode, napokon dobile odobrenje američkog ministarstva poljoprivrede za prodaju mesa uzgojenog u laboratoriji. Drugim rečima,te dve firme dobile su dozvolu da, nacionalnim restoranima, a kasnije i samoposlugama, prodaju meso iz laboratorije.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovala je Veroslava Stanković, specijalista ishrane zdravih i bolesnih, a u program se uključio i agroanalitičara Žarko Galetin.

- Tek ćemo videti u narednih 10 do 20 gfodina da li je ovako proizvedena hrana bezbedna! To još uvek ne znamo u ovom trenutku. Ono zbog čega su krenuli u ovakav način proizvodnje jesu ekološki razlozi, smanjen stočni fond i veći broj ljudi. Smatra se da će možda ovaj način proizvodnje podmiriti potrebe, ali što se tiče bezbednosti videćemo, mada su vrlo strogi kriterijumi po pitanju puštanja ovakvih proizovoda na tržište - rekla je Stanković.

Galetin je izrazio sumnju u laboratorijsku proizvodnju hrane generalno:

- Pre svega tradicionalne potrošačke navike u Srbji uticaće na to da potrošačko javno mnjenje teško prihvati ovu, da tako kažemo, novu vrstu mesa. Uz dužno poštovanje svih tih provera i nauke, ja i dalje mislim da ti neki hibridni proizvodi koji zamenjuju originalne proizvode koje meso ima, da je to svojevrsno poigravanje s prirodom. Ne umanjujem mogućnosti genetike i naučnika koji se bave proizvodnjom hrane na taj način, ali jednostavno poigravamo se sa prorodom. Sećamo se genetski modifikovane hrane. Rečeno je da ne utiče loše na zdravlje ljudi, ali to nije dokazano.

Stanković je objasnila šta jedan prehrambeni proizvod čini veganskim i saglasila se po pitanju GMO hrane istakavši da je dokazano da takva hrana utiče na nepolodnost:

- Namirnice životinjskog porekla imaju sve esencijalne aminokiseline, za razliku od biljnih. U tome je ključna razlia. Upotrebljava se genetika i različiti su načini dobijanja ovog mesa. Sreća je pa su ove metode vrlo skupe. Mislim da će teško doći do tržišta i da će to ljudi moći da plate. A što se tiče GMO rađena su istraživanja koja pokazuju da GMO u trećoj generaciji izaziva infertilitet, što je jedan od velikih problema današnjice.

