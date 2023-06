ČUDNA ZVERKA USRED NOĆI ŠETA GRADOM: Snimak osvanuo na mrežama, svi se pitaju da li je VUK ILI ŠAKAL (VIDEO)

Na društvenoj mreži Tviter pojavio se video-snimak u kome se vidi kako životinja šeta gradom noću, a mnogi su pomislili da je to vuk ili šakal jer liči.

- Tamo crni panteri kod nas vukovi! Samo jako - piše u tvitu koji je pokrenuo lavinu komentara.

- Što vuk sada kaže u sebi, kakva je ovo džungla, brate - stoji u prvom komentaru.

Tamo crni panteri kod nas vukovi!!!! Samo jakoooo pic.twitter.com/lVBhxjbRuJ — Vladimir Djordjevic🎱 (@Vladimi74676977) June 24, 2023

Sudeći po komentarima korisnika mnogi su pomislili da je ovo vuk ili šakal.

Međutim, bilo je i onih koji su napisali da je ovo pas.

- To je pas. Retka rasa kod nas. Čehoslovački vučji pas - piše u jednom od komentara, dok u drugom stoji:

- Isprepadan pas, ovu rasu ima moj komšija, istovetan je.

Podsetimo, krajem prošle nedelje Redakciji Kurira su se javili zabrinuti stanari Poenkareve ulice sa tvrdnjom za koju su nam poslali dokaze, a to je, da po krovu njihove zgrade seta ni manje ni više nego vuk.

- Vuk je deo moje porodice. Gde god ja idem, ide i on. On je taj krvoločni vuk koji ujutru pojede Crvenkapu, a uveče Baku. Preko dana se eto igra sa mačkom. Inače, on je odgajio jedan već čopor mačića - rekao je Vasiljević, pa nastavio:

- Ja sam čitavog života bio vezan za divlje životinje. Pokrenuo sam jednu akciju u Tanzaniji da se zabrani lov i danas u Tanzaniji više ne može da se lovi. Siguran sam da se većina građana Srbije sećaju Medveda Knindže koji je isto kao vuk išao sa nama i bio pripadnik naše jedinice. Imali smo i Puma Peru, Lavicu Vesnu i Geparda Tigra.

- Ja sam čitavog života fokusiran na divlje životinje jer o njima niko ne vodi računa, osim lovaca. Želim da razbijem tu famu da su divlje zveri opasne. Has je ljubitelj bilo koga ko mu je prišao ili ga pomazio. On je disciplinovan i sluša, imamo i puno prijatelja koji ga izvode. Toliko je veliki da nema potrebu da se dokazuje - istakao je.

