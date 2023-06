BUDITE OPREZNI KAD KUPUJETE TOALET PAPIR: Srbi počeli i ovo da rade po prodavnicama! Beograđanka sve razotkrila (FOTO)

Jedna Beograđanka primetila je nešto čudno dok je kupovala toalet papir u jednom većem marketu na Banjici.

Naime, ona je prilikom kupovine uočila da u dva velika pakovanja toalet papira fali po jedna rolna, a njegova cena je i dalje paprena.

- Došla sam do rafa sa toalet papirom gde su bila ona velika pakovanja. Jedan kupac je ispred mene uzimao jedno pakovanje. Pričao je telefonom, izvukao pakovanje sa rafa i žurio do kase, kad je odjednom iz pakovanja ispala rolna. Tada je bolje zagledao i video da pored one rolne što je ispala u pakovanju fali još jedna - prepričava nam Beograđanka koja je bila šokirana time šta ljudi rade.

Navodi i da je ona zbog toga počela da zagleda svako pakovanje na rafu.

- Na jednom pakovanju sa deset rolni sam videla da je jedan kraj takođe pocepan i da jedna rolna viri. Ne mogu da verujem da potrošači pocepaju omot i uzmu po jednu rolnu papira.

foto: Kurir

Ističe i da je od prijateljice čula da se ne dešava ovo prvi put.

- Rekla mi je i da se na mrežama pokrenula rasprava o tome da pojedini kupci pocepaju pakovanje i izvuku rolnu. Treba otvarati četvore oči kad kupuješ toalet papir - istakla je ona želeći da upozori kupce.

Kurir.rs